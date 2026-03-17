Полиция проверяет данные об избиении жительницы Самары сотрудником театра
15:56 17.03.2026
Полиция проверяет данные об избиении жительницы Самары сотрудником театра
Полиция проверяет данные об избиении жительницы Самары сотрудником театра

РИА Новости: в Самаре полиция проводит проверку после избиения женщины

МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Полиция проводит проверку после публикаций об избиении жительницы Самары сотрудником местного театра драмы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по Самарской области.
Жительница Самары, как утверждает ряд местных Telegram-каналов, написала заявление в полицию после того, как ее якобы избил сотрудник театра драмы Владислав Шрамко. По словам девушки, ранее она приютила жену Шрамко у себя дома после ее конфликта с мужем. Несколько дней назад супруга Шрамко пришла в квартиру самарчанки за своими вещами вместе с мужем, дочерью и ее сожителем. Пострадавшая утверждает, что сотрудник драмтеатра набросился на нее и стал душить, а также бил головой о кошачий лоток.
"Проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего", - сообщила собеседница агентства, комментируя информацию в мессенджере.
В самарском театре драмы рассказали РИА Новости, что администрация в курсе ситуации и держит вопрос на контроле.
"Шрамко Владислав Валентинович работает в Самарском академическом театре драмы имени М. Горького с 2005 года. Данный вопрос находится в компетенции правоохранительных органов и на контроле администрации театра. В случае подтверждения указанных фактов виновный должен понести наказание в соответствии с законодательством", - отметила собеседница агентства.
