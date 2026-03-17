Полиция проверяет данные об избиении жительницы Самары сотрудником театра

МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Полиция проводит проверку после публикаций об избиении жительницы Самары сотрудником местного театра драмы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по Самарской области.

В самарском театре драмы рассказали РИА Новости, что администрация в курсе ситуации и держит вопрос на контроле.

"Шрамко Владислав Валентинович работает в Самарском академическом театре драмы имени М. Горького с 2005 года. Данный вопрос находится в компетенции правоохранительных органов и на контроле администрации театра. В случае подтверждения указанных фактов виновный должен понести наказание в соответствии с законодательством", - отметила собеседница агентства.