Диетолог рассказала о рисках употребления сахарозаменителей - РИА Новости, 17.03.2026
15:19 17.03.2026
Диетолог рассказала о рисках употребления сахарозаменителей
Синтетические сахарозаменители могут спровоцировать проблемы с печенью, рассказала врач-диетолог Наталья Мизинова порталу NEWS.ru.
Диетолог рассказала о рисках употребления сахарозаменителей

Диетолог Мизинова: синтетические сахарозаменители могут влиять на печень

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Синтетические сахарозаменители могут спровоцировать проблемы с печенью, рассказала врач-диетолог Наталья Мизинова порталу NEWS.ru.
"Если мы говорим про переход на синтетические, то, конечно, существует угроза. Производители сукралозы и аспартама утверждают, что они абсолютно безвредны. Однако риски могут быть связаны с появлением токсических реакций, причем, скорее всего, они будут накапливаться очень долго. Когда у человека возникнут какие-то проблемы с печенью, он никогда не подумает, что эта проблема связана с употреблением им в течение 10–15 лет того или иного напитка с каким-то химическим подсластителем", - пояснила она.
Диетолог отметила, что к натуральным заменителям сахара можно отнести мед. В список входят и различные сиропы, такие как кленовый или топинамбура, а также химические соединения, например, сахарин.
По словам Мизиновой, особого риска для здоровья при переходе на натуральные продукты нет. Но, к примеру, при использовании стевии нужно понимать, кто ее произвел и как, ведь если осуществлялась серьезная пищевая промышленная обработка с использованием химических компонентов для выделения стевиозида из травы стевии, то здесь уже тоже возникает вопрос, насколько натуральным будет этот сахарозаменитель.
