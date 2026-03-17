МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Рыбак из Татарстана выиграл 50 миллионов рублей в моментальную лотерею вскоре после того, как услышал по телевизору астрологический прогноз с обещанием финансовой удачи для своего знака зодиака, рассказали РИА Новости в пресс-службе крупнейшего распространителя всероссийских гослотерей "Столото".

"В феврале приобретенный в фирменном магазине " Столото " за 500 рублей билет моментальной лотереи с дизайном "Миллионер" принес многомиллионный выигрыш участнику из Татарстана. Крупно повезло жителю Казани Олегу Б. - он выиграл 50 000 000 рублей", - рассказали в пресс-службе.

При этом незадолго до удачной покупки Олег обратил внимание на астрологический прогноз. "По телевизору говорили, что моему знаку зодиака в феврале будет сопутствовать финансовая удача. Там прямо сказали: ждите денежного пополнения. Все сбылось!", - поделился победитель.

Олег знаком с лотереями еще с советских времен, и сквозь годы у него сохранилась привычка время от времени испытывать свою удачу. В знаменательный день мужчина приобрел сразу несколько билетов моментальных лотерей. Брал первые попавшиеся, без особой системы, а скретч-слой выигрышного билета стер прямо возле точки продаж "Столото".

"Я сначала подумал, что выиграл 25 миллионов. Потом увидел на обороте билета, что такого выигрыша в этой лотерее нет. Тогда внимательно еще раз проверил билет и увидел оставшиеся суммы выигрыша в игровом поле и бонусе, в совокупности выигрыш составил 50 миллионов!", - вспоминает мужчина.

До выхода на пенсию Олег работал мастером по отделочным работам и занимался внутренней отделкой коттеджей, а в свободное время любит рыбачить. При этом в рыбалке ему тоже везет: однажды удалось поймать щуку весом более десяти килограммов. "Рыбалку люблю давно. Обычно ловлю хищников. А пойманную рыбу предпочитаю просто жарить", - отметил победитель.