https://ria.ru/20260317/rutube-2081183976.html
Просмотры видео на Rutube зимой выросли почти на 20 процентов
2026-03-17T11:39:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992639405_0:83:3285:1930_1920x0_80_0_0_3580c541255cce226b85114931d39ccd.jpg
https://ria.ru/20260126/rutube-2070241336.html
https://ria.ru/20251108/video-2053602898.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992639405_92:0:2821:2047_1920x0_80_0_0_f83ee1a79254c5cad8186f2b466967dd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Просмотры видео на Rutube нынешней зимой выросли почти на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, превысив 15 миллиардов, компания связывает такую динамику в том числе с внедрением искусственного интеллекта, рассказали РИА Новости в пресс-службе видеохостинга (входит в "Газпром-Медиа Холдинг").
"В зимние месяцы 2026 года видео на Rutube
смотрели почти на почти 20% больше, чем в тот же период – с декабря по февраль – в прошлом году. Если в 2026 году количество зимних просмотров пользователей платформы составило более 15 миллиардов, то год назад – 12,6 миллиарда", - сообщили там.
В феврале библиотека контента достигла 437 миллионов видео. Показатель месячной аудитории этой зимой составлял 85 миллионов человек, дневной – 22 миллиона пользователей, не считая незначительную корректировку в феврале по причине меньшего количества дней в месяце. При этом в декабре-феврале в общей сложности зрители посмотрели видео, проведя на сервисе почти более 1,9 миллиарда часов.
"Такой динамике способствует рост UGC-контента, а также приход на площадку популярных блогеров. Еще один драйверов роста - технологическое развитие платформы и внедрение искусственного интеллекта", - пояснил заместитель гендиректора "Газпром-Медиа Холдинга
", глава цифровых активов Сергей Косинский.
Чаще всего пользователи смотрели UGC-контент (user-generated content, контент, созданный обычными пользователями - ред.) в категориях развлечений и лайфстайл-видео, а также детский контент, в том числе мультфильмы.