Просмотры видео на Rutube зимой выросли почти на 20 процентов

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Просмотры видео на Rutube нынешней зимой выросли почти на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, превысив 15 миллиардов, компания связывает такую динамику в том числе с внедрением искусственного интеллекта, рассказали РИА Новости в пресс-службе видеохостинга (входит в "Газпром-Медиа Холдинг").

"В зимние месяцы 2026 года видео на Rutube смотрели почти на почти 20% больше, чем в тот же период – с декабря по февраль – в прошлом году. Если в 2026 году количество зимних просмотров пользователей платформы составило более 15 миллиардов, то год назад – 12,6 миллиарда", - сообщили там.

В феврале библиотека контента достигла 437 миллионов видео. Показатель месячной аудитории этой зимой составлял 85 миллионов человек, дневной – 22 миллиона пользователей, не считая незначительную корректировку в феврале по причине меньшего количества дней в месяце. При этом в декабре-феврале в общей сложности зрители посмотрели видео, проведя на сервисе почти более 1,9 миллиарда часов.

"Такой динамике способствует рост UGC-контента, а также приход на площадку популярных блогеров. Еще один драйверов роста - технологическое развитие платформы и внедрение искусственного интеллекта", - пояснил заместитель гендиректора " Газпром-Медиа Холдинга ", глава цифровых активов Сергей Косинский.