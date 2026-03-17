ЕК вынудила Румынию на партнерство с Киевом по БПЛА, сообщили в Минобороны

КИШИНЕВ, 17 мар - РИА Новости. Еврокомиссия одобрила идею производства дронов на территории Румынии, но Бухарест получит деньги на этот проект лишь в том случае, если он будет реализован совместно с Украиной, сообщил румынский министр обороны Раду Мируцэ.
Президент Румынии Никушор Дан 12 марта заявил, что Бухарест и Киев подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны, которое предусматривает совместное производство дронов. Согласно документу, страны рассчитывают получить от Брюсселя на реализацию этого проекта 200 миллионов евро в рамках инициативы SAFE.
"Европейская комиссия одобрила этот проект (производства дронов - ред.) при условии совместного производства с украинским партнером. В противном случае мы не получим эти деньги", - заявил Мируцэ журналистам.
Программа SAFE (Security Action for Europe) - это новый экстренный финансовый инструмент Евросоюза, запущенный в мае 2025 года. Он предоставляет до 150 миллиардов евро льготных долгосрочных кредитов для поддержки совместных закупок военной техники и укрепления оборонно-промышленной базы ЕС.