ЕК вынудила Румынию на партнерство с Киевом по БПЛА, сообщили в Минобороны

КИШИНЕВ, 17 мар - РИА Новости. Еврокомиссия одобрила идею производства дронов на территории Румынии, но Бухарест получит деньги на этот проект лишь в том случае, если он будет реализован совместно с Украиной, сообщил румынский министр обороны Раду Мируцэ.