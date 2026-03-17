За время работы штаба по неплатежам погашено 250 млн рублей задолженности - РИА Новости, 17.03.2026
15:15 17.03.2026
За время работы штаба по неплатежам погашено 250 млн рублей задолженности
За время работы штаба по неплатежам погашено 250 млн рублей задолженности - РИА Новости, 17.03.2026
За время работы штаба по неплатежам погашено 250 млн рублей задолженности
Менее чем за месяц работы штаба при Минэкономразвития России по рассмотрению вопросов неплатежей госкомпаниями субъектам МСП погашена задолженность по договорам РИА Новости, 17.03.2026
2026-03-17T15:15:00+03:00
2026-03-17T15:15:00+03:00
твой бизнес
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
корпорация мсп
александр исаевич
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , корпорация мсп, александр исаевич
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Корпорация МСП, Александр Исаевич
За время работы штаба по неплатежам погашено 250 млн рублей задолженности

Долги на 250 млн рублей погасили менее чем за месяц работы штаба по неплатежам

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Менее чем за месяц работы штаба при Минэкономразвития России по рассмотрению вопросов неплатежей госкомпаниями субъектам МСП погашена задолженность по договорам на 250 миллионов рублей, сообщил министр экономического развития России Максим Решетников.
Заявление прозвучало в ходе традиционной ежегодной встречи с представителями НП "Опора России".
За период работы штаба поступило 93 обращения от предпринимателей на общую сумму 494 миллиона рублей. Всего с начала 2025 года удалось вернуть бизнесу задолженность почти на 2 миллиарда рублей.
"Для малого и среднего бизнеса рынок закупок госкомпаний является важным каналом сбыта продукции, в прошлом году его объем составил 9,5 триллиона рублей. Крайне важно, чтобы МСП своевременно получали оплату за поставленные товары и услуги. На уровне штаба выстроено системное взаимодействие всех вовлеченных сторон для оперативного реагирования на неплатежи госкомпаний. Всего с начала 2026 года поступило 115 обращений почти на 538 миллионов рублей. Погашена задолженность 65 МСП-поставщиков на общую сумму 273 миллиона рублей", – приводятся слова Решетникова на сайте министерства.
В Корпорации МСП отметили: уровень непогашенной задолженности бизнесу со стороны госзаказчиков остается на достаточно высоком уровне, что критически важно для работы малого бизнеса. Ее объем составляет 3,4 миллиарда рублей, из них погашение задолженности на 800 миллионов рублей уже осуществляется заказчиками по согласованному графику.
Обращения на сумму 1,2 миллиарда рублей находятся на рассмотрении в ФАС России для привлечения заказчиков к административной ответственности. Еще 310 миллионов рублей будут выплачены МСП в рамках конкурсного производства, так как заказчик объявлен банкротом. По вопросу 110 миллионов рублей задолженности идет рассмотрение в суде либо открыто исполнительное производство. Обращения на 980 миллионов рублей еще находятся в работе – ведется переговорный процесс между заказчиком и исполнителем.
"В Корпорации выстроена работа по решению системных проблем предпринимателей, обращения подаются через специальный сервис на цифровой платформе МСП.РФ. Малый и средний бизнес максимально зависим от своевременности поступления платежей, так как чаще всего не имеет достаточной финансовой подушки для длительного ожидания поступления средств. После обращения предпринимателя мы проводим досудебное урегулирование жалоб с госкомпаниями и, если необходимо, направляем документы в ФАС России для привлечения к административной ответственности. С декабря 2024 года Корпорацией направлены материалы по 240 случаям задержки платежей на сумму 2,41 миллиарда рублей. По 86 обращениям заказчиками полностью или частично уже погашена задолженность в размере 896 миллионов рублей", – отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, чьи слова приводит пресс-служба института развития.
Первое заседание штаба по рассмотрению вопросов неплатежей субъектам МСП состоялось 18 февраля 2026 года. Его основная задача — организация оперативного взаимодействия с представителями заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, организаций, институтов развития и общественных объединений для подготовки, анализа и рассмотрения предложений о мерах поддержки предпринимателей.
