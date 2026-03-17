В России предложили отказаться от использования миграционных карт
2026-03-17T16:53:00+03:00
МВД РФ предложило отказаться от миграционных карт с 1 января 2028 года
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. В МВД РФ предложили обязать иностранцев, планирующих въезд в Россию в безвизовом порядке, заблаговременно предоставлять соответствующее уведомление, а также с 1 января 2028 года прекратить заполнение миграционных карт, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
"Проектом федерального закона предлагается предусмотреть обязанность иностранных граждан, планирующих въезд в Россию
в безвизовом порядке, заблаговременно предоставлять соответствующее уведомление. С 30 июня 2025 года иностранцы имеют возможность предоставить указанное уведомление в экспериментальном порядке", - написала Волк
в своем канале на платформе Max
.
Как добавила официальный представитель МВД РФ, также предлагается с 1 января 2028 года прекратить заполнение миграционных карт.
Эта мера, по словам Волк, связана с тем, что сейчас обмен данными, содержащимися в миграционной карте, между заинтересованными федеральными органами исполнительной власти осуществляется в электронной форме. Кроме того, создается государственный информационный ресурс "Цифровой профиль иностранного гражданина".
"Реализация указанных мер позволит осуществлять должный контроль за пребыванием в России иностранных граждан, а отмена использования миграционных карт призвана исключить дублирование функций государственных ведомств и организаций", - заключила официальный представитель МВД РФ.