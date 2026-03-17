15:03 17.03.2026 (обновлено: 17:17 17.03.2026)
Премьер Бельгии дерзко высказался о России после призыва наладить диалог
Премьер Бельгии: налаживание диалога с РФ невозможно из-за конфликта на Украине

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПремьер-министр Бельгии Барт де Вевер
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер. Архивное фото
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Восстановление конструктивного диалога с Россией не представляется возможным, пока продолжается конфликт на Украине, заявил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер.
"Совершенно очевидно, что мы не можем говорить о нормализации отношений, пока идет конфликт на Украине. Я говорю о возможном сценарии после него, после мирного соглашения, приемлемого как для Украины, так и для Европы", — цитирует его газета Financial Times.
Он указал на то, что Европа находится в неприятной ситуации, поскольку не участвует в мирном процессе по Украине, но вынуждена расплачиваться за этот конфликт.
Флаги ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
Санкции против России приведут ЕС к депрессии, заявило посольство в Гааге
Вчера, 14:17
В прошлую субботу де Вевер заявил, что Евросоюзу нужно наладить диалог с Москвой по украинскому урегулированию.
Политик отметил, что Европа не способна бесконечно поддерживать Украину и поставлять Киеву оружие без участия США. Он также признал невозможность "задушить Россию экономически".
Как не раз подчеркивал российский президент Владимир Путин, Европа сама вывела себя из процесса урегулирования конфликта на Украине. Все изменения, которые предлагают страны ЕС по мирному плану Соединенных Штатов, направлены на то, чтобы заблокировать процесс.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
Глава Евросовета признал, что ЕС придется говорить с Россией по Украине
Вчера, 10:50
 
