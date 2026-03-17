МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Восстановление конструктивного диалога с Россией не представляется возможным, пока продолжается конфликт на Украине, заявил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер.
"Совершенно очевидно, что мы не можем говорить о нормализации отношений, пока идет конфликт на Украине. Я говорю о возможном сценарии после него, после мирного соглашения, приемлемого как для Украины, так и для Европы", — цитирует его газета Financial Times.
Он указал на то, что Европа находится в неприятной ситуации, поскольку не участвует в мирном процессе по Украине, но вынуждена расплачиваться за этот конфликт.
В прошлую субботу де Вевер заявил, что Евросоюзу нужно наладить диалог с Москвой по украинскому урегулированию.
Как не раз подчеркивал российский президент Владимир Путин, Европа сама вывела себя из процесса урегулирования конфликта на Украине. Все изменения, которые предлагают страны ЕС по мирному плану Соединенных Штатов, направлены на то, чтобы заблокировать процесс.