Россияне сняли со счетов 1,6 триллиона рублей в январе

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Россияне по итогам января текущего года сняли со счетов и карт российских банков 1,6 триллиона рублей, что стало максимумом с марта 2022 года, подсчитало РИА Новости на основе данных ЦБ РФ.

Согласно проведенным расчетам, россияне в январе 2026 года вывели 1,6 триллиона рублей со счетов в российских банках, что стало рекордным показателем с марта 2022 года, когда россияне вывели порядка 2,2 триллиона рублей.

Более того, данная тенденция наблюдается и в зарубежных банках, где россияне за январь сняли порядка 240 миллиардов рублей.