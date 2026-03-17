Россияне сняли со счетов 1,6 триллиона рублей в январе
Россияне по итогам января текущего года сняли со счетов и карт российских банков 1,6 триллиона рублей, что стало максимумом с марта 2022 года, подсчитало РИА... РИА Новости, 17.03.2026
РИА Новости: россияне вывели со счетов банков 1,6 трлн руб в январе
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Россияне по итогам января текущего года сняли со счетов и карт российских банков 1,6 триллиона рублей, что стало максимумом с марта 2022 года, подсчитало РИА Новости на основе данных ЦБ РФ.
Согласно проведенным расчетам, россияне в январе 2026 года вывели 1,6 триллиона рублей со счетов в российских банках, что стало рекордным показателем с марта 2022 года, когда россияне вывели порядка 2,2 триллиона рублей.
Более того, данная тенденция наблюдается и в зарубежных банках, где россияне за январь сняли порядка 240 миллиардов рублей.
Банк России 13 февраля снизил ключевую ставку до 15,5%. Следующее заседание регулятора состоится 20 марта.