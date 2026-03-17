В России осудили удар по территории АЭС "Бушер"

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Россия категорически осуждает удар по территории иранской АЭС "Бушер", призывает сделать все для деэскалации ситуации в районе станции, сообщил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.
Ранее Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) сообщила, что на территорию АЭС "Бушер" попал реактивный снаряд противника, обошлось без жертв и материального ущерба.
"Мы категорически осуждаем произошедшее и призываем стороны конфликта приложить все возможные усилия для деэскалации ситуации в районе АЭС "Бушер", - приводит слова Лихачева пресс-служба госкорпорации.
Сейчас в Иране функционирует только одна АЭС в Бушере, которая строится при содействии российской стороны. Первый блок атомной станции, достроенный с участием РФ, был подключен к национальной энергосистеме Ирана в сентябре 2011 года. Велось строительство второй очереди станции, в состав которой должны войти два энергоблока. Однако генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что работа на площадке строительства новых блоков АЭС в Иране сейчас приостановлена из-за боевых действий.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.