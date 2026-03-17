В России начали набор пациентов для персонифицированной химиотерапии

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Набор первых пациентов для персонифицированной химиотерапии глиобластомы начали в России, сообщил генеральный директор Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России Всеволод Белоусов.

В ходе сессии форума "Здоровое общество" он напомнил, что в центре мозга сейчас завершаются доклинические исследования вакцины против глиобластомы.

"Онковакцинами не ограничивается все, потому что у нас есть, например, еще программа персонализированной химиотерапии, и мы сейчас начали набор первых пациентов, персонифицированной химиотерапией глиобластом", - сказал Белоусов.

Он добавил, что специалисты центра на протяжении последних трех лет проводили исследование, хирурги вырезают опухоль, а потом из нее выделяются стволовые клетки.

"Они всегда так или иначе приспосабливаются (к лечению - ред.), обходят. И мы эти клетки берем и тестируем против 30 разрешенных химиотерапевтических препаратов, которые в России используются и которые, по нашему мнению, могут быть перспективны под глиобластом… И мы видим, что каждый пациент абсолютно индивидуальный. Нету практически похожих", - отметил он.