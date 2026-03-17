Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:35 17.03.2026 (обновлено: 10:55 17.03.2026)
https://ria.ru/20260317/rossija-2081172011.html
Росздравнадзор рассказал, сколько осталось препарата флудрокортизона
2026-03-17T10:35:00+03:00
2026-03-17T10:55:00+03:00
здоровье - общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/07/1575477638_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3112e79920f407aeba16a00d0fe4d9d3.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/07/1575477638_80:0:2811:2048_1920x0_80_0_0_891e1653d38ba4defdf25442f65bba14.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Росздравнадзор рассказал, сколько осталось препарата флудрокортизона

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПродажа лекарств в аптеке
Продажа лекарств в аптеке - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Продажа лекарств в аптеке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Остаток препарата с действующим веществом флудрокортизон для пациентов с дисфункцией надпочечников в РФ составляет более 73 тысяч упаковок, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росздравнадзора.
Ранее газета "Коммерсантъ" писала, что в крупных аптеках возникли перебои с поставками жизненно необходимого препарата "Зифлукорта" для пациентов с дисфункцией надпочечников. За первые две недели марта его продажи упали в два раза, сейчас в наличии во многих сетях лекарства нет.
Сотрудница аптеки - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
"Не знаю, как быть". На что идут больные ради жизненно важного лекарства
16 марта, 08:00
"За 2 месяца 2026 года в гражданский оборот поступило более 49 тысяч упаковок лекарственного препарата с МНН: Флудрокортизон, что соответствует показателю за весь 2025 год. По состоянию на 16.03.2026 на остатках находится более 73 тысяч упаковок данного лекарственного средства", - рассказали в ведомстве.
Уточняется, что в настоящее время большое количество препарата находится в оптовых фармацевтических организациях (аптечных складах) и в ближайшее время начнется его развоз по аптекам.
"Отметим, что данный препарат отпускается только по рецепту врача, льготным категориям граждан выдается бесплатно. В случае проблем с лекарственным обеспечением призываем обращаться на горячую линию Росздравнадзора для оперативного решения вопроса", - заключили в пресс-службе.
Продажа лекарств в аптеке - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Юрист назвала лекарства, после приема которых не стоит садиться за руль
8 марта, 06:43
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала