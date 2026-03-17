Росздравнадзор рассказал, сколько осталось препарата флудрокортизона
Остаток препарата с действующим веществом флудрокортизон для пациентов с дисфункцией надпочечников в РФ составляет более 73 тысяч упаковок, сообщили РИА Новости
2026-03-17T10:35:00+03:00
В России осталось более 73 тысяч упаковок препарата флудрокортизон
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Остаток препарата с действующим веществом флудрокортизон для пациентов с дисфункцией надпочечников в РФ составляет более 73 тысяч упаковок, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росздравнадзора.
Ранее газета "Коммерсантъ" писала, что в крупных аптеках возникли перебои с поставками жизненно необходимого препарата "Зифлукорта" для пациентов с дисфункцией надпочечников. За первые две недели марта его продажи упали в два раза, сейчас в наличии во многих сетях лекарства нет.
"За 2 месяца 2026 года в гражданский оборот поступило более 49 тысяч упаковок лекарственного препарата с МНН: Флудрокортизон, что соответствует показателю за весь 2025 год. По состоянию на 16.03.2026 на остатках находится более 73 тысяч упаковок данного лекарственного средства", - рассказали в ведомстве.
Уточняется, что в настоящее время большое количество препарата находится в оптовых фармацевтических организациях (аптечных складах) и в ближайшее время начнется его развоз по аптекам.
"Отметим, что данный препарат отпускается только по рецепту врача, льготным категориям граждан выдается бесплатно. В случае проблем с лекарственным обеспечением призываем обращаться на горячую линию Росздравнадзора
для оперативного решения вопроса", - заключили в пресс-службе.