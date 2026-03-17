В Москве задержали пьяного мужчину, угрожавшего фельдшерам скорой помощи

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Сотрудники Росгвардии задержали пьяного мужчину, угрожавшего работникам медицинской службы на юге Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка ведомства.

Находясь на маршруте патрулирования, росгвардейцы получили тревожных сигнал из одной из машин экстренной медицинской службы.

"Незамедлительно прибыв на место происшествия, росгвардейцы пресекли противоправные действия нетрезвого мужчины, который нецензурно выражаясь, ломился в автомобиль скорой медицинской помощи. Нападение произошло в тот момент, когда медики сели в машину после обслуживания вызова", - сказали в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что пьяный мужчина вышел из подъезда и несколько раз ударил по окнам и зеркалам автомобиля скорой помощи.