Удар у АЭС "Бушер" был вблизи от действующего энергоблока, заявил Лихачев - РИА Новости, 17.03.2026
23:39 17.03.2026
Удар у АЭС "Бушер" был вблизи от действующего энергоблока, заявил Лихачев
Удар у АЭС "Бушер" был вблизи от действующего энергоблока, заявил Лихачев
алексей лихачев
бушерская аэс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Россия, Алексей Лихачев, Бушерская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Военная операция США и Израиля против Ирана
Лихачев: удар у АЭС "Бушер" в Иране был вблизи от действующего энергоблока

© Фото : Департамент коммуникаций госкорпорации "Росатом"АЭС "Бушер" в Иране
АЭС "Бушер" в Иране. Архивное фото
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Удар по территории вблизи АЭС "Бушер" в Иране пришелся в непосредственной близости от действующего энергоблока, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
«

"Сегодня в 18.11 по московскому времени был нанесен удар по территории, прилегающей к зданию метрологической службы, расположенным на промплощадке АЭС "Бушер" в непосредственной близости от действующего энергоблока", - привели слова Лихачева в пресс-службе госкорпорации.

Лихачев рассказал об радиационной обстановке на площадке АЭС "Бушер"
Сейчас в Иране функционирует только одна АЭС в Бушере, которая строится при содействии российской стороны. Первый блок атомной станции, достроенный с участием РФ, был подключен к национальной энергосистеме Ирана в сентябре 2011 года.
Велось строительство второй очереди станции, в состав которой должны войти два энергоблока. Однако генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что работа на площадке строительства новых блоков АЭС в Иране сейчас остановлена из-за боевых действий.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
На АЭС "Бушер" остаются около 480 российских сотрудников, заявил Лихачев
