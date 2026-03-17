"Росатом": создание первого нацстандарта в сфере КИИ – важный шаг

МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Утверждение первого национального стандарта в сфере доверенной электронной компонентной базы – важный шаг к развитию системы стандартизации в сфере критической инфраструктуры, сообщил директор по информационным и цифровым технологиям госкорпорации "Росатом" Евгений Абакумов.

Ранее научно-производственное предприятие "Росатома" совместно с Российским институтом стандартизации и Национальным исследовательским ядерным университетом МИФИ разработали и утвердили ГОСТ Р "Критическая информационная инфраструктура. Микросхемы интегральные доверенные. Общие требования к производству".

Документ устанавливает требования к производству доверенных интегральных микросхем со стабильными характеристиками, качеством и безопасностью. Принятие ГОСТ Р направлено на обеспечение технологической независимости критической информационной инфраструктуры.

"Утверждение первого национального ГОСТа в области доверенной электронной компонентной базы – важный шаг к развитию системы стандартизации в сфере критической инфраструктуры. Важно, чтобы объекты КИИ работали на продукции со стабильными характеристиками и с высоким уровнем устойчивости. Это напрямую влияет на обеспечение технологической независимости в масштабах всей страны", – приводит госкорпорация слова Абакумова.

Директор по технологическому развитию госкорпорации "Росатом" Андрей Шевченко также подчеркнул необходимость системной работы в этом направлении.

"В условиях стремления к укреплению технологического суверенитета России и усиления безопасности критической информационной инфраструктуры госкорпорация “Росатом” активно участвует в разработке и внедрении инноваций. Важной частью этой работы является стандартизация и сертификация продукции для КИИ, что способствует повышению надежности и функциональности информационных систем, критически важных для различных отраслей экономики. В результате таких инициатив укрепляется конкурентоспособность российской промышленности на международной арене", – подчеркнул Шевченко.

Разработка ГОСТ Р проводилась в рамках деятельности технического комитета "Программно-аппаратные комплексы для критической информационной инфраструктуры и программное обеспечение для них". В госкорпорации процесс называют важным этапом реализации Перспективной программы стандартизации программно-аппаратного обеспечения критической информационной инфраструктуры на период 2024-2028 годов.

"Работа технического комитета ТК 167 направлена на создание сквозного набора стандартов, охватывающего всю производственную цепочку – от требований к компонентной базе до программно-аппаратных комплексов и информационных систем. Такой подход позволит нам выстроить прозрачную систему требований, где импортозамещение станет естественным результатом следования национальным стандартам, а не вынужденной мерой", – подчеркнул руководитель научно-производственного объединения "Росатома", председатель комитета Виталий Мисурагин.