14:21 17.03.2026 (обновлено: 15:00 17.03.2026)
РЭЦ оценил экспортный потенциал российских компаний при поставках в Армению
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) подвел итоги международной деловой миссии в сфере продуктов питания и товаров народного потребления, которая прошла в Ереване 11-12 марта: участниками мероприятия стали 17 отечественных производителей из различных регионов страны, отмечает РЭЦ.
"В течение двух дней российские компании провели порядка 150 деловых встреч с потенциальными партнерами из Армении. Среди них были представители дистрибьюторских компаний, крупных торговых сетей, предприятий сферы гостеприимства, отраслевых организаций и профильных государственных ведомств. В бизнес-миссии РЭЦ приняли участие, в частности, производитель масложировой продукции "Промпродукт", производитель биологически активных добавок "Джи Эл Эс Фармасьютикалз" и производитель киноа "НПО Квиноа Центр", - сообщает РЭЦ.
В рамках деловой программы участники миссии представили свою продукцию на Днях русской кухни, организованных при поддержке посольства РФ в Армении, Минсельхоза РФ и РЭЦ. В гастрономической программе приняли участие российские производители, включая "Мираторг", "Башспирт", "Порцио" и другие компании пищевой отрасли.
"Предварительная оценка экспортного потенциала составила 450 миллионов рублей. Убежден, что достигнутые договоренности в ближайшее время перерастут в конкретные экспортные контракты", - прокомментировал итоги миссии руководитель представительства РЭЦ в Армении Виген Енокян.
Россия остается ключевым торговым партнером Армении. Согласно данным кабмина РФ, товарооборот между странами по итогам 2025 года превысил 617 миллиардов рублей.
Для участия в деловых миссиях РЭЦ компании могут подавать заявки в цифровом формате через государственную платформу "Мой экспорт". Центр обеспечивает финансирование организации B2B-встреч, аренду площадки и административные расходы, а также предварительный подбор релевантных байеров для каждого экспортера.
РЭЦ является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Бизнесу доступно обучение по всем аспектам экспортной деятельности - в составе Группы действует Школа экспорта РЭЦ. Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".
 
