РЭЦ оценил экспортный потенциал российских компаний при поставках в Армению

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) подвел итоги международной деловой миссии в сфере продуктов питания и товаров народного потребления, которая прошла в Ереване 11-12 марта: участниками мероприятия стали 17 отечественных производителей из различных регионов страны, отмечает РЭЦ.

"В течение двух дней российские компании провели порядка 150 деловых встреч с потенциальными партнерами из Армении. Среди них были представители дистрибьюторских компаний, крупных торговых сетей, предприятий сферы гостеприимства, отраслевых организаций и профильных государственных ведомств. В бизнес-миссии РЭЦ приняли участие, в частности, производитель масложировой продукции "Промпродукт", производитель биологически активных добавок "Джи Эл Эс Фармасьютикалз" и производитель киноа "НПО Квиноа Центр", - сообщает РЭЦ.

В рамках деловой программы участники миссии представили свою продукцию на Днях русской кухни, организованных при поддержке посольства РФ в Армении, Минсельхоза РФ и РЭЦ. В гастрономической программе приняли участие российские производители, включая "Мираторг", "Башспирт", "Порцио" и другие компании пищевой отрасли.

"Предварительная оценка экспортного потенциала составила 450 миллионов рублей. Убежден, что достигнутые договоренности в ближайшее время перерастут в конкретные экспортные контракты", - прокомментировал итоги миссии руководитель представительства РЭЦ в Армении Виген Енокян.

Россия остается ключевым торговым партнером Армении. Согласно данным кабмина РФ, товарооборот между странами по итогам 2025 года превысил 617 миллиардов рублей.

Для участия в деловых миссиях РЭЦ компании могут подавать заявки в цифровом формате через государственную платформу "Мой экспорт". Центр обеспечивает финансирование организации B2B-встреч, аренду площадки и административные расходы, а также предварительный подбор релевантных байеров для каждого экспортера.