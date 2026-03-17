В ОП предложили дать беременным возможность работать удаленно
Беременным россиянкам необходимо дать возможность работать удаленно или со свободным графиком, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ...
2026-03-17T03:36:00+03:00
Рыбальченко: беременным женщинам нужно дать возможность работать удаленно
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Беременным россиянкам необходимо дать возможность работать удаленно или со свободным графиком, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ (ОП РФ) по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.
"Стоило бы внедрять дистанционную работу и гибкие графики для беременных женщин и женщин, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком", - сказал Рыбальченко
По его словам, такие форматы занятости могут положительно влиять на решение семей о рождении детей. Он отметил, что международные исследования показывают, что гибкий график и возможность работать дистанционно повышают вероятность рождения большего числа детей.
Эксперт добавил, что работодатели постепенно пересматривают отношение к сотрудникам с семейными обязанностями, и внедрение подобных практик может стать дополнительной мерой поддержки семей.