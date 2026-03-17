В ОП предложили дать беременным возможность работать удаленно

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Беременным россиянкам необходимо дать возможность работать удаленно или со свободным графиком, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ (ОП РФ) по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

По его словам, такие форматы занятости могут положительно влиять на решение семей о рождении детей. Он отметил, что международные исследования показывают, что гибкий график и возможность работать дистанционно повышают вероятность рождения большего числа детей.