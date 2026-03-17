ПВО сбила 35 украинских беспилотников над Россией

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО с 13.00 до 20.00 мск во вторник уничтожили 35 украинских беспилотников над Краснодарским и Ставропольским краями, Крымом, Белгородской, Брянской, Курской областями, Черным и Азовским морями, сообщило Минобороны РФ.