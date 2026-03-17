Силы ПВО за сутки сбили 421 украинский беспилотник

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Силы ПВО за сутки уничтожили семь управляемых авиационных бомб и 421 беспилотник ВСУ, сообщило министерство обороны России.

По данным ведомства, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 671 самолет, 284 вертолета, 124415 беспилотных летательных аппаратов, 652 зенитных ракетных комплекса, 28305 танков и других боевых бронированных машин, 1690 боевых машин реактивных систем залпового огня, 33898 орудий полевой артиллерии и минометов, 57043 единицы специальной военной автомобильной техники.