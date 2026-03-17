Название Транссибирского арт-фестиваля отражает его размах, заявил Путин

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам, организаторам и гостям XIII Транссибирского арт-фестиваля отметил, что название отражает размах и богатейшую палитру ярких событий этого мероприятия, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Глубоко символично, что ваш фестиваль носит название "Транссибирский", которое в полной мере отражает его размах и богатейшую палитру ярких, интересных, впечатляющих событий. Многочисленных гостей ждёт знакомство с шедеврами музыкальной классики и произведениями современных композиторов, с талантливыми артистами и творческими коллективами – как всемирно известными звёздами, так и теми, кто только начинает свой путь в искусстве", - говорится в послании.

Вадиму Репину. Президент выразил признательность основателю и худруку этого проекта, народному артисту России

"Во многом благодаря его созидательной энергии, энтузиазму и подвижничеству с каждым годом фестиваль приумножается новыми участниками и зрителями, вносит неоценимый вклад в укрепление великих культурных, просветительских традиций, которыми по праву славится наша страна", - подчеркнул президент.