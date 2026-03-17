Греф рассказал Путину об итогах работы Сбербанка в прошлом году
Путин о работе Сбербанка в 2025 году
Путин назвал хорошими показатели работы Сбербанка в 2025-м. Президент принял Грефа в Кремле. Глава "Сбера" доложил Путину, что банк надеется на рост прибыли по итогам 2026-го.
Путин встретился в Кремле с Грефом
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф рассказал Владимиру Путину об итогах работы компании за прошлый год.
Одним из достижений стало обновление рекорда по чистой прибыли — триллион 706 миллиардов. Половина от этой суммы — 853 миллиарда — уйдет на дивиденды. Этот показатель также стал наилучшим за все время.
"Нам удалось все основные параметры удержать в рамках запланированных. У нас есть трехлетняя стратегия, утвержденная советом директоров. Мы закончили второй год этой стратегии, и в общем всех параметров, которые были поставлены перед нами в качестве целей, мы достигли", — сказал глава Сбербанка
.
Соотношение доходов к расходам составило 30 процентов — один из лучших результатов на мировом рынке, отметил Греф
.
"Для банков нашего размера это очень хороший показатель, на этом уровне всего три банка", — добавил он.
Для того чтобы достичь этих результатов, компания занималась оптимизацией затрат: так, сотрудники внедрили новые процессы, улучшили старые с помощью ИИ, ввели в работу мультиагентную систему. Это помогло увеличить и производительность труда.
"Обычно у нас примерно шесть-семь процентов растет, <...> а в прошлом году — порядка десяти", — сказал Греф.
В 2026-м банк планирует получить больше прибыли и выполнить назначенные цели.
"Поэтому в целом у нас ситуация нормальная, мы развиваемся," — заключил глава Сбербанка.
Президент, со своей стороны, поздравил его с хорошими результатами.