Греф рассказал Путину об итогах работы Сбербанка в прошлом году

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф рассказал Владимиру Путину об итогах работы компании за прошлый год.

Одним из достижений стало обновление рекорда по чистой прибыли — триллион 706 миллиардов. Половина от этой суммы — 853 миллиарда — уйдет на дивиденды. Этот показатель также стал наилучшим за все время.

"Нам удалось все основные параметры удержать в рамках запланированных. У нас есть трехлетняя стратегия, утвержденная советом директоров. Мы закончили второй год этой стратегии, и в общем всех параметров, которые были поставлены перед нами в качестве целей, мы достигли", — сказал глава Сбербанка

Соотношение доходов к расходам составило 30 процентов — один из лучших результатов на мировом рынке, отметил Греф

"Для банков нашего размера это очень хороший показатель, на этом уровне всего три банка", — добавил он.

Для того чтобы достичь этих результатов, компания занималась оптимизацией затрат: так, сотрудники внедрили новые процессы, улучшили старые с помощью ИИ, ввели в работу мультиагентную систему . Это помогло увеличить и производительность труда.

"Обычно у нас примерно шесть-семь процентов растет, <...> а в прошлом году — порядка десяти", — сказал Греф.

В 2026-м банк планирует получить больше прибыли и выполнить назначенные цели.

"Поэтому в целом у нас ситуация нормальная, мы развиваемся," — заключил глава Сбербанка.