Путин отметил важность химической отрасли для технологического лидерства

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, приветствуя участников и гостей VII международного форума "Ресурсы роста. Химия для жизни: государство и бизнес", отметил, что от выведения химической отрасли на новый уровень зависит технологическое лидерство РФ и промышленный суверенитет страны, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уверен, чтобы вывести отечественную химическую отрасль на качественно новый уровень, повысить её конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность, необходимо и дальше объединять на этом направлении усилия государства, бизнеса, научной и образовательной сфер. От этого во многом зависит технологическое лидерство России, её экономический, промышленный суверенитет", - говорится в приветствии.
Президент отметил, что за прошедшие годы этот форум со своей масштабной выставочной экспозицией значительно укрепил авторитет, утвердился как значимое событие в жизни профессионального, делового сообщества страны. Также в ходе открытых, конструктивных дискуссий на его площадке определяются контуры отраслевого развития, заключаются стратегические контракты, формируются новые кооперационные цепочки.
Путин также добавил, что участники форума уделяют внимание широкому спектру проблем - от глобальных вопросов технологического будущего химического комплекса до насущных проблем производителей мало- и среднетоннажной химии (МСТХ), бытовой химии, сырья и упаковки.
"И конечно, ваши предложения и инициативы имеют особое значение для плодотворной реализации национального проекта "Новые материалы и химия", - подчеркивается в телеграмме.
