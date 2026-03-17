Контакт выдры и лесного кота-"клептомана" впервые попал на видео

ВЛАДИВОСТОК, 17 мар - РИА Новости. Контакт выдры и редкого дальневосточного лесного кота, укравшего ее добычу, впервые попал на видео в Приморье, сообщает дирекция заповедников "Земля леопарда".

Видео встречи двух животных в охранной зоне Уссурийского заповедника опубликовано в Telegram-канале дирекции.

"Контакт выдры и дикого "кота-клептомана" впервые снят на видео. На кадрах видно, как дальневосточный лесной кот подкрадывается к выдре, которая в этот момент поедает пойманную ею рыбу. Лесной кот спугнул околоводное животное и перехватил улов. Что именно было целью кота - сама выдра или ее трапеза, - неизвестно, однако поведение, при котором один хищник отбирает добычу другого, называется клептопаразитизмом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее подобных случаев межвидовых взаимоотношений этих животных ученые не фиксировали. Такие кадры являются важными данными для науки: с их помощью специалисты наблюдают за поведением и повадками диких животных в их естественной среде.