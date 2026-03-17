Контакт выдры и лесного кота-"клептомана" впервые попал на видео - РИА Новости, 17.03.2026
03:50 17.03.2026
Контакт выдры и лесного кота-"клептомана" впервые попал на видео
Контакт выдры и лесного кота-"клептомана" впервые попал на видео - РИА Новости, 17.03.2026
Контакт выдры и лесного кота-"клептомана" впервые попал на видео
Контакт выдры и редкого дальневосточного лесного кота, укравшего ее добычу, впервые попал на видео в Приморье, сообщает дирекция заповедников "Земля леопарда".
2026-03-17T03:50:00+03:00
2026-03-17T03:50:00+03:00
происшествия
россия
японское море
амур (река)
россия
японское море
амур (река)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/02/1770632860_16:0:2745:2047_1920x0_80_0_0_463f9724b37f80678da3fbd9b57bf9be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, японское море, амур (река)
Происшествия, Россия, Японское море, Амур (река)
Контакт выдры и лесного кота-"клептомана" впервые попал на видео

В Приморье сняли на видео контакт выдры и лесного кота, укравшего ее добычу

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкДальневосточный лесной кот
Дальневосточный лесной кот - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Дальневосточный лесной кот. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 17 мар - РИА Новости. Контакт выдры и редкого дальневосточного лесного кота, укравшего ее добычу, впервые попал на видео в Приморье, сообщает дирекция заповедников "Земля леопарда".
Видео встречи двух животных в охранной зоне Уссурийского заповедника опубликовано в Telegram-канале дирекции.
"Контакт выдры и дикого "кота-клептомана" впервые снят на видео. На кадрах видно, как дальневосточный лесной кот подкрадывается к выдре, которая в этот момент поедает пойманную ею рыбу. Лесной кот спугнул околоводное животное и перехватил улов. Что именно было целью кота - сама выдра или ее трапеза, - неизвестно, однако поведение, при котором один хищник отбирает добычу другого, называется клептопаразитизмом", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ранее подобных случаев межвидовых взаимоотношений этих животных ученые не фиксировали. Такие кадры являются важными данными для науки: с их помощью специалисты наблюдают за поведением и повадками диких животных в их естественной среде.
Дальневосточный лесной кот занесен в Красную книгу России. По данным на 2015 год, численность этого вида не превышает нескольких тысяч особей. Популяция лесных котов в природе постоянно подвергается опасности из-за пожаров, наводнений и браконьерства - их калечат фермеры или незаконно вылавливают браконьеры, чтобы одомашнить. Выросшие у людей котята с возрастом дичают и могут представлять серьезную опасность. В дикой природе эти хищники обитают на побережье Японского моря и в бассейне реки Амур.
Прогулка краснокнижного лесного кота по курятнику попала на видео
14 января, 16:51
 
ПроисшествияРоссияЯпонское мореАмур (река)
 
 
