Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:24 17.03.2026
https://ria.ru/20260317/prezident-2081137513.html
Конфликт на Ближнем востоке будет затяжным, заявил лидер Южной Кореи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/01/2052262500_0:0:2998:1686_1920x0_80_0_0_e900c04d8bf1ade273d709f8b027da4b.jpg
https://ria.ru/20260316/tramp-2081116064.html
https://ria.ru/20260316/iran-2081110277.html
https://ria.ru/20260317/posol-2081132982.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/01/2052262500_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_331728822cf2df9a7c6d96735161defd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Ли Чжэ Мён призвал готовиться к затяжному характеру конфликта на Ближнем Востоке

Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён
Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СЕУЛ, 17 мар - РИА Новости. Необходимо готовиться к затяжному характеру конфликта на Ближнем Востоке и разрабатывать меры на случай, если цены на нефть вновь станут крайне волатильными, заявил на заседании правительства в Сечжоне президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён.
"Теперь необходимо готовить меры, исходя из предположения о затяжном характере ситуации, включая даже наихудший сценарий", - заявил Ли Чжэ Мён.
Президент отметил, что если текущая динамика сохранится, то цены на нефть, которые на время стабилизировались, могут вновь стать крайне волатильными, а давление на экономику и уровень жизни населения усилится.
В этой связи Ли Чжэ Мён поручил правительству мобилизовать дипломатические возможности страны для поиска стабильных альтернативных источников поставок энергоносителей. Он напомнил, что ранее Южная Корея уже предпринимала подобные шаги, обеспечив дополнительные поставки нефти из Объединенных Арабских Эмиратов.
Глава государства также призвал заранее подготовить меры по энергосбережению на уровне всего общества, включая возможное ограничение использования автомобилей по определенным графикам, например по пяти- или десятидневной системе.
Кроме того, по словам президента, власти при необходимости могут рассмотреть меры контроля за экспортом и принять чрезвычайные решения в энергетической сфере, включая увеличение выработки на атомных электростанциях.
"В качестве несколько среднесрочной меры необходимо как можно быстрее перейти от энергетической системы, основанной на ископаемом топливе, к системе, ориентированной на возобновляемые источники энергии", - заявил Ли Чжэ Мён.
Отдельно президент обратил внимание на социальные последствия возможного затяжного кризиса. По его словам, ухудшение ситуации может сильнее всего ударить по уязвимым слоям населения, тогда как отдельные группы могут попытаться извлечь выгоду.
В этой связи Ли Чжэ Мён призвал оперативно сформировать дополнительный бюджет, который позволит поддержать социально уязвимые группы населения, а также экспортные компании.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала