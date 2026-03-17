Конфликт на Ближнем востоке будет затяжным, заявил лидер Южной Кореи

СЕУЛ, 17 мар - РИА Новости. Необходимо готовиться к затяжному характеру конфликта на Ближнем Востоке и разрабатывать меры на случай, если цены на нефть вновь станут крайне волатильными, заявил на заседании правительства в Сечжоне президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён.

"Теперь необходимо готовить меры, исходя из предположения о затяжном характере ситуации, включая даже наихудший сценарий", - заявил Ли Чжэ Мён.

Президент отметил, что если текущая динамика сохранится, то цены на нефть, которые на время стабилизировались, могут вновь стать крайне волатильными, а давление на экономику и уровень жизни населения усилится.

В этой связи Ли Чжэ Мён поручил правительству мобилизовать дипломатические возможности страны для поиска стабильных альтернативных источников поставок энергоносителей. Он напомнил, что ранее Южная Корея уже предпринимала подобные шаги, обеспечив дополнительные поставки нефти из Объединенных Арабских Эмиратов.

Глава государства также призвал заранее подготовить меры по энергосбережению на уровне всего общества, включая возможное ограничение использования автомобилей по определенным графикам, например по пяти- или десятидневной системе.

Кроме того, по словам президента, власти при необходимости могут рассмотреть меры контроля за экспортом и принять чрезвычайные решения в энергетической сфере, включая увеличение выработки на атомных электростанциях.

"В качестве несколько среднесрочной меры необходимо как можно быстрее перейти от энергетической системы, основанной на ископаемом топливе, к системе, ориентированной на возобновляемые источники энергии", - заявил Ли Чжэ Мён.

Отдельно президент обратил внимание на социальные последствия возможного затяжного кризиса. По его словам, ухудшение ситуации может сильнее всего ударить по уязвимым слоям населения, тогда как отдельные группы могут попытаться извлечь выгоду.