В Москве потушили пожар в жилом доме

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Пожар в межэтажных перекрытиях и вентиляционном коробе жилого дома в центре Москвы полностью ликвидирован, люди не пострадали, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России.