Пожар в жилом доме в Москве могли вызвать сварочные работы

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Проведение сварочных работ могло вызвать, по предварительной информации, возгорание в межэтажных перекрытиях и вентиляционном коробе в жилом доме в центре Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

"Предварительно, загорание происходит из-за проведения сварочных работ в перекрытиях между 3, 4 и 5 этажами, есть угроза перехода огня на чердак дома", - сказал собеседник агентства.