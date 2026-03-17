Пожар на авианосце "Джеральд Р. Форд" тушили более 30 часов
2026-03-17T09:24:00+03:00
Моряки тушили пожар на авианосце "Джеральд Р. Форд" более 30 часов
ВАШИНГТОН, 17 мар — РИА Новости.
Команде американского авианосца "Джеральд Р. Форд" (USS Gerald Ford) потребовалось больше 30 часов, чтобы потушить пожар, вспыхнувший на корабле на прошлой неделе, сообщает The New York Times
со ссылкой на моряков корабля.
"По словам двух чиновников флота, пожар начался в вентиляционном отверстии сушилки в прачечной судна и быстро распространился. Чиновники и команда отметили, что моряки боролись с огнем более 30 часов", — говорится в материале газеты.
При этом, хотя инцидент и не представлял серьезной угрозы, условия на корабле все равно испортились, так как моряки не могли стирать свои вещи, в то время как авианосец находится в плавании уже десятый месяц.
Пожар на авианосце произошел 12 марта. Он начался в помещении главной прачечной корабля. Два человека пострадали. Пятый флот США
заявлял, что инцидент не связан с боевыми действиями. ВС Ирана
, в свою очередь, утверждали, что американские военные сами подожгли авианосец.
"Джеральд Р. Форд" — крупнейший американский авианосец. В настоящее время он находится в Красном море
и участвует в операции "Эпическая ярость".
В конце февраля газета The Wall Street Journal сообщила о неполадках в канализационной системе корабля, использующей вакуумную технологию для транспортировки отходов.