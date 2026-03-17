Пожар на авианосце "Джеральд Р. Форд" тушили более 30 часов - РИА Новости, 17.03.2026
09:24 17.03.2026 (обновлено: 14:59 17.03.2026)
Пожар на авианосце "Джеральд Р. Форд" тушили более 30 часов
Пожар на авианосце "Джеральд Р. Форд" тушили более 30 часов - РИА Новости, 17.03.2026
Пожар на авианосце "Джеральд Р. Форд" тушили более 30 часов
Команде американского авианосца "Джеральд Р. Форд" (USS Gerald Ford) потребовалось больше 30 часов, чтобы потушить пожар, вспыхнувший на корабле на прошлой... РИА Новости, 17.03.2026
2026-03-17T09:24:00+03:00
2026-03-17T14:59:00+03:00
сша
иран
красное море
в мире, сша, иран, красное море, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Красное море, Военная операция США и Израиля против Ирана
Пожар на авианосце "Джеральд Р. Форд" тушили более 30 часов

Моряки тушили пожар на авианосце "Джеральд Р. Форд" более 30 часов

© Фото : U.S. Navy / Chief Petty Officer Ruben ReedЧлены команды авианосца "Джеральд Р. Форд" (USS Gerald Ford) во время учений по ликвидации пожара
Члены команды авианосца Джеральд Р. Форд (USS Gerald Ford) во время учений по ликвидации пожара - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
© Фото : U.S. Navy / Chief Petty Officer Ruben Reed
Члены команды авианосца "Джеральд Р. Форд" (USS Gerald Ford) во время учений по ликвидации пожара. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 мар — РИА Новости. Команде американского авианосца "Джеральд Р. Форд" (USS Gerald Ford) потребовалось больше 30 часов, чтобы потушить пожар, вспыхнувший на корабле на прошлой неделе, сообщает The New York Times со ссылкой на моряков корабля.
"По словам двух чиновников флота, пожар начался в вентиляционном отверстии сушилки в прачечной судна и быстро распространился. Чиновники и команда отметили, что моряки боролись с огнем более 30 часов", — говорится в материале газеты.
При этом, хотя инцидент и не представлял серьезной угрозы, условия на корабле все равно испортились, так как моряки не могли стирать свои вещи, в то время как авианосец находится в плавании уже десятый месяц.
Пожар на авианосце произошел 12 марта. Он начался в помещении главной прачечной корабля. Два человека пострадали. Пятый флот США заявлял, что инцидент не связан с боевыми действиями. ВС Ирана, в свою очередь, утверждали, что американские военные сами подожгли авианосец.
"Джеральд Р. Форд" — крупнейший американский авианосец. В настоящее время он находится в Красном море и участвует в операции "Эпическая ярость".
В конце февраля газета The Wall Street Journal сообщила о неполадках в канализационной системе корабля, использующей вакуумную технологию для транспортировки отходов.
В миреСШАИранКрасное мореВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
