Залужный досрочно покинул переговоры Стармера и Зеленского - РИА Новости, 17.03.2026
20:00 17.03.2026
Залужный досрочно покинул переговоры Стармера и Зеленского
Залужный досрочно покинул переговоры Стармера и Зеленского - РИА Новости, 17.03.2026
Залужный досрочно покинул переговоры Стармера и Зеленского
Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный досрочно покинул переговоры между британским премьером Киром Стармером и Владимиром Зеленским на Даунинг-стрит,... РИА Новости, 17.03.2026
2026-03-17T20:00:00+03:00
2026-03-17T20:00:00+03:00
в мире
лондон
сша
владимир зеленский
кир стармер
марк рютте
нато
в мире, лондон, сша, владимир зеленский, кир стармер, марк рютте, нато
В мире, Лондон, США, Владимир Зеленский, Кир Стармер, Марк Рютте, НАТО
Залужный досрочно покинул переговоры Стармера и Зеленского

РИА Новости: Залужный досрочно покинул переговоры между Стармером и Зеленским

© AP Photo / Alberto PezzaliВалерий Залужный
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
© AP Photo / Alberto Pezzali
Валерий Залужный. Архивное фото
ЛОНДОН, 17 мар – РИА Новости. Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный досрочно покинул переговоры между британским премьером Киром Стармером и Владимиром Зеленским на Даунинг-стрит, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее Зеленский прибыл в Лондон для переговоров со Стармером и генсеком НАТО Марком Рютте, а также британским королем Карлом III.
Генсек НАТО опоздал на встречу со Стармером и Зеленским
Вчера, 19:50
Залужный, который прибыл заранее, покинул переговоры за 10 минут до их завершения и ждал в машине. После этого вышел Зеленский и тоже поспешно сел в машину, затем кортеж уехал.
Ранее в канцелярию Стармера прибыли министр обороны Британии Джон Хили, а также первый заместитель главы офиса Зеленского Сергей Кислица, заместитель главы офиса Зеленского Павел Палиса и пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.
Когда Зеленский с опозданием прибыл, его вышел встретить Стармер. Они обменялись несколькими фразами, после чего вошли внутрь. Тем временем главный политический редактор телеканала Sky News Бет Ригби несколько раз выкрикивала вопрос Зеленскому: "Президент США Дональд Трамп про вас забыл?". На вопрос Зеленский не ответил.
Представители британского руководства не встретили Зеленского в аэропорту
Вчера, 16:54
 
В миреЛондонСШАВладимир ЗеленскийКир СтармерМарк РюттеНАТО
 
 
