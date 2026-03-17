Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:20 17.03.2026 (обновлено: 05:24 17.03.2026)
https://ria.ru/20260317/posol-2081132982.html
Посол: безопасность на Ближнем Востоке должны определять страны региона
Посол Ирана в РФ Казем Джалали заявил, что гарантии безопасности ближневосточного региона должны задавать связанные с ним страны, в том числе Россия, призвав... РИА Новости, 17.03.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581138962_0:37:1281:757_1920x0_80_0_0_f907493b22ab5cda57825148e114d5bb.jpg
https://ria.ru/20260317/iran-2081117982.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581138962_43:0:1235:894_1920x0_80_0_0_e9a8adbf3cf831d573e4a6d43bd95395.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© Фото : предоставлено посольством Ирана в РоссииПосол Ирана в России Казем Джалали
Посол Ирана в России Казем Джалали - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
© Фото : предоставлено посольством Ирана в России
Посол Ирана в России Казем Джалали. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Посол Ирана в РФ Казем Джалали заявил, что гарантии безопасности ближневосточного региона должны задавать связанные с ним страны, в том числе Россия, призвав объединить усилия для разработки архитектуры безопасности.
"Лучшая архитектура безопасности - это безопасность на основании региональных договоренностей... Гарантии должны задавать страны региона, чтобы они соблюдали все договоренности в этой сфере", - заявил посол в беседе с газетой "Известия", отвечая на вопрос о том, как Иран видит будущую архитектуру безопасности на Ближнем Востоке.
Он отметил, что важную роль в этом процессе должна играть и РФ.
"Да, Россия как раз - региональная страна. Вы знаете, что российские коллеги также выпустили свое видение о том, какой должна быть архитектура безопасности на Ближнем Востоке и конкретно в Персидском заливе. У нас тоже была инициатива обеспечения безопасности Персидского залива. Мы можем объединить все усилия и взгляды с тем, чтобы у нас была разработана единая архитектура безопасности", - заявил посол Ирана в РФ в беседе с газетой "Известия".
Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации Казем Джалали - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
Посол Ирана выразил благодарность Путину
Вчера, 00:27
 
В миреРоссияИранБлижний ВостокКазем Джалали
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала