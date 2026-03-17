За неделю из Польши выдворили более ста украинцев

ВАРШАВА, 17 мар – РИА Новости. Польша за неделю выдворила из страны более 100 украинцев, сообщила в социальной сети Х польская Пограничная стража.

"С 9 по 15 марта около 360 иностранцев покинули Польшу в связи с обязательством вернуться. Свои обязательства по добровольному возвращению выполнил 81 гражданин Украины, 44 – Грузии, 31 – Колумбии", - отметила Погранстража.

Кроме того, по ее данным, 22 украинца пришлось выдворять силовым методом.

"Среди задержанных иностранцев были лица, осужденные за многочисленные кражи, вождение в нетрезвом виде, нарушение общественного порядка, использование поддельных проездных документов, а также содействие незаконному пересечению границы и помощь во въезде в Польшу", - добавили пограничники.