Поляки дважды пострадали от закрытия КПП с Белоруссией, заявили в Минске

МИНСК, 17 мар – РИА Новости. Польские автоперевозчики дважды пострадали из-за решения Литвы и Польши приостановить работу КПП на границе с Белоруссией, заявил замминистра иностранных дел Белоруссии Игорь Секрета.

Премьер Белоруссии Александр Турчин во вторник в Минске встретился с литовскими и польскими перевозчиками, которые обратились к белорусскому лидеру с просьбой содействовать урегулированию ситуации с грузовиками с литовской регистрацией. Позиция Минска заключается в том, что белорусским владельцам охраняемых стоянок, куда были помещены литовские фуры на период закрытия границы, должны быть компенсированы расходы.

"Поляки, пожалуй, пострадали в этой ситуации дважды. Первый раз Польша закрыла, мы помним, границу якобы на фоне учений "Запад-2025" - они (польские компании – ред.) быстренько начали перерегистрировать свои транспортные средства в Литве , потому что литовцы в это время хорошо зарабатывали, перевозя польские грузы", - рассказал Секрета журналистам по итогам этой встречи.

Закрытие же литовской границы он назвал безвыходной ситуацией, так как у польских владельцев на местных номерах, либо полностью зарегистрированных в других юрисдикциях, было очень большое количество сцепок. Заголовки литовской прессы в последние дни выдержаны в одном и том же стиле – "почему белорусы по истечении четырех месяцев до сих пор не конфисковали ни одного автопоезда?"

"Наша задача не состоит в том, чтобы конфисковывать грузовики. Мы выстраиваем отношения и нашу политику с соседями вдолгую. Мы не конъюнктурщики. Мы десятками лет жили, зарабатывали, очень хорошие отношения поддерживали. И в угоду какой-то сиюминутной конъюнктуре, только потому, что в Литве сейчас такое правительство, которое несговорчиво, которое не идет на контакт, мы не хотим терять вот это самое ценное - эти бесценные капилляры человеческих контактов, связей, бизнеса", - сказал дипломат.

Он подчеркнул, что в Литве и Польше "обычные люди все понимают".

"Сегодня они (перевозчики – ред.) от безысходности говорили о том, что компенсации им не получить, правительство не поможет. Поэтому надежда на белорусское правительство, что оно примет решение, которое позволит им вернуться к нормальной деятельности, осуществлять бизнес для выгоды народов - и белорусов, и литовцев, и поляков", - подчеркнул Секрета.

Литва после серии инцидентов с метеозондами, залетевшими, по заявлению Вильнюса , на территорию прибалтийской республики с белорусской стороны, 29 октября объявила о закрытии на месяц с возможностью продления пограничных пунктов пропуска "Мядининкай" (с белорусской стороны - "Каменный Лог") и "Шальчининкай" ("Бенякони").