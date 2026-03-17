Рейтинг@Mail.ru
Поляки дважды пострадали от закрытия КПП с Белоруссией, заявили в Минске
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:31 17.03.2026
https://ria.ru/20260317/polsha-2081253868.html
Поляки дважды пострадали от закрытия КПП с Белоруссией, заявили в Минске
в мире
белоруссия
литва
минск
александр турчинов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1e/1980944350_0:59:3152:1831_1920x0_80_0_0_00dddaadecc546ef38754b4df13dd81c.jpg
https://ria.ru/20260316/polsha-2081113538.html
https://ria.ru/20260316/evropa-2081105381.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1e/1980944350_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_99b79ac14555a7c6afb7aad50ebf4da9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Поляки дважды пострадали от закрытия КПП с Белоруссией, заявили в Минске

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкМеждународный пункт пропуска "Брузги" на границе Белоруссии и Польши, закрытый польской стороной
Международный пункт пропуска Брузги на границе Белоруссии и Польши, закрытый польской стороной - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
© РИА Новости / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Международный пункт пропуска "Брузги" на границе Белоруссии и Польши, закрытый польской стороной. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МИНСК, 17 мар – РИА Новости. Польские автоперевозчики дважды пострадали из-за решения Литвы и Польши приостановить работу КПП на границе с Белоруссией, заявил замминистра иностранных дел Белоруссии Игорь Секрета.
Премьер Белоруссии Александр Турчин во вторник в Минске встретился с литовскими и польскими перевозчиками, которые обратились к белорусскому лидеру с просьбой содействовать урегулированию ситуации с грузовиками с литовской регистрацией. Позиция Минска заключается в том, что белорусским владельцам охраняемых стоянок, куда были помещены литовские фуры на период закрытия границы, должны быть компенсированы расходы.
"Поляки, пожалуй, пострадали в этой ситуации дважды. Первый раз Польша закрыла, мы помним, границу якобы на фоне учений "Запад-2025" - они (польские компании – ред.) быстренько начали перерегистрировать свои транспортные средства в Литве, потому что литовцы в это время хорошо зарабатывали, перевозя польские грузы", - рассказал Секрета журналистам по итогам этой встречи.
Закрытие же литовской границы он назвал безвыходной ситуацией, так как у польских владельцев на местных номерах, либо полностью зарегистрированных в других юрисдикциях, было очень большое количество сцепок. Заголовки литовской прессы в последние дни выдержаны в одном и том же стиле – "почему белорусы по истечении четырех месяцев до сих пор не конфисковали ни одного автопоезда?"
"Наша задача не состоит в том, чтобы конфисковывать грузовики. Мы выстраиваем отношения и нашу политику с соседями вдолгую. Мы не конъюнктурщики. Мы десятками лет жили, зарабатывали, очень хорошие отношения поддерживали. И в угоду какой-то сиюминутной конъюнктуре, только потому, что в Литве сейчас такое правительство, которое несговорчиво, которое не идет на контакт, мы не хотим терять вот это самое ценное - эти бесценные капилляры человеческих контактов, связей, бизнеса", - сказал дипломат.
Он подчеркнул, что в Литве и Польше "обычные люди все понимают".
"Сегодня они (перевозчики – ред.) от безысходности говорили о том, что компенсации им не получить, правительство не поможет. Поэтому надежда на белорусское правительство, что оно примет решение, которое позволит им вернуться к нормальной деятельности, осуществлять бизнес для выгоды народов - и белорусов, и литовцев, и поляков", - подчеркнул Секрета.
Литва после серии инцидентов с метеозондами, залетевшими, по заявлению Вильнюса, на территорию прибалтийской республики с белорусской стороны, 29 октября объявила о закрытии на месяц с возможностью продления пограничных пунктов пропуска "Мядининкай" (с белорусской стороны - "Каменный Лог") и "Шальчининкай" ("Бенякони").
В начале ноября в Минске заявили, что застрявшие из-за этого решения на территории Белоруссии свыше тысячи грузовиков литовских перевозчиков будут перемещены в специально оборудованные места стоянки, где будут оставаться до возобновления литовской стороной движения через белорусско-литовский участок границы. Вильнюс открыл оба пункта пропуска в ночь на 20 ноября. Минск предложил Вильнюсу решить вопрос с работой КПП на общей границе и застрявшими фурами на уровне министерств иностранных дел, но не получил ответ.
В миреБелоруссияЛитваМинскАлександр Турчинов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала