Поляки дважды пострадали от закрытия КПП с Белоруссией, заявили в Минске

МИНСК, 17 мар – РИА Новости. Польские автоперевозчики дважды пострадали из-за решения Литвы и Польши приостановить работу КПП на границе с Белоруссией, заявил замминистра иностранных дел Белоруссии Игорь Секрета.
Премьер Белоруссии Александр Турчин во вторник в Минске встретился с литовскими и польскими перевозчиками, которые обратились к белорусскому лидеру с просьбой содействовать урегулированию ситуации с грузовиками с литовской регистрацией. Позиция Минска заключается в том, что белорусским владельцам охраняемых стоянок, куда были помещены литовские фуры на период закрытия границы, должны быть компенсированы расходы.
"Поляки, пожалуй, пострадали в этой ситуации дважды. Первый раз Польша закрыла, мы помним, границу якобы на фоне учений "Запад-2025" - они (польские компании – ред.) быстренько начали перерегистрировать свои транспортные средства в Литве, потому что литовцы в это время хорошо зарабатывали, перевозя польские грузы", - рассказал Секрета журналистам по итогам этой встречи.
Закрытие же литовской границы он назвал безвыходной ситуацией, так как у польских владельцев на местных номерах, либо полностью зарегистрированных в других юрисдикциях, было очень большое количество сцепок. Заголовки литовской прессы в последние дни выдержаны в одном и том же стиле – "почему белорусы по истечении четырех месяцев до сих пор не конфисковали ни одного автопоезда?"
"Наша задача не состоит в том, чтобы конфисковывать грузовики. Мы выстраиваем отношения и нашу политику с соседями вдолгую. Мы не конъюнктурщики. Мы десятками лет жили, зарабатывали, очень хорошие отношения поддерживали. И в угоду какой-то сиюминутной конъюнктуре, только потому, что в Литве сейчас такое правительство, которое несговорчиво, которое не идет на контакт, мы не хотим терять вот это самое ценное - эти бесценные капилляры человеческих контактов, связей, бизнеса", - сказал дипломат.
Он подчеркнул, что в Литве и Польше "обычные люди все понимают".
"Сегодня они (перевозчики – ред.) от безысходности говорили о том, что компенсации им не получить, правительство не поможет. Поэтому надежда на белорусское правительство, что оно примет решение, которое позволит им вернуться к нормальной деятельности, осуществлять бизнес для выгоды народов - и белорусов, и литовцев, и поляков", - подчеркнул Секрета.
Литва после серии инцидентов с метеозондами, залетевшими, по заявлению Вильнюса, на территорию прибалтийской республики с белорусской стороны, 29 октября объявила о закрытии на месяц с возможностью продления пограничных пунктов пропуска "Мядининкай" (с белорусской стороны - "Каменный Лог") и "Шальчининкай" ("Бенякони").
В начале ноября в Минске заявили, что застрявшие из-за этого решения на территории Белоруссии свыше тысячи грузовиков литовских перевозчиков будут перемещены в специально оборудованные места стоянки, где будут оставаться до возобновления литовской стороной движения через белорусско-литовский участок границы. Вильнюс открыл оба пункта пропуска в ночь на 20 ноября. Минск предложил Вильнюсу решить вопрос с работой КПП на общей границе и застрявшими фурами на уровне министерств иностранных дел, но не получил ответ.
