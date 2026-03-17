Польша получит кредиты по программе SAFE, несмотря на вето, заявил Туск
14:36 17.03.2026
Польша получит кредиты по программе SAFE, несмотря на вето, заявил Туск
Польша получит кредиты по программе SAFE, несмотря на вето, заявил Туск
Туск: Польша получит кредиты на оружие по программе SAFE, несмотря на вето

ВАРШАВА, 17 мар - РИА Новости. Польша получит кредиты на вооружение по программе Евросоюза SAFE, несмотря на вето президента, заявил премьер-министр республики Дональд Туск, открывая заседание кабмина.
Европейская комиссия в январе одобрила выделение Польше 44 миллиардов евро в рамках кредитной программы Европейского союза по закупкам вооружения SAFE. Затем закон, позволяющий правительству реализовывать данную кредитную программу, принял польский парламент. В четверг президент Польши Кароль Навроцкий наложил на этот закон вето.
"Я только что говорил с вице-премьером (министром национальной обороны – ред.) Владиславом Косиняком-Камышем по вопросу SAFE. Очень хорошие новости. Не будет никаких проблем, если речь идет о наших партнерах. Все понимают, что делается в Польше. Программа польского вооружения и кредит по проекту SAFE будут реализованы, и эти кредиты будут поступать в Польшу", - сказал Туск.
SAFE (Security Action for Europe) - это программа Европейского союза по обороне, которая по сути является механизмом выдачи низкопроцентных долгосрочных кредитов странам ЕС для укрепления их военной и стратегической инфраструктуры, закупки вооружений, развития кибер- и оборонных технологий.
