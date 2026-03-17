14:28 17.03.2026
Польша не направит войска в Иран, заявил Туск
Польша не направит войска в Иран, так как этот конфликт не касается непосредственно ее безопасности, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, открывая... РИА Новости, 17.03.2026
В мире, Иран, США, Польша, Дональд Туск, Дональд Трамп, НАТО, Военная операция США и Израиля против Ирана
Польша не направит войска в Иран, заявил Туск

Туск заявил, что конфликт на Ближнем Востоке напрямую не касается Польши

© AP Photo / Czarek SokolowskiМужчина с флагом Польши в Варшаве
Мужчина с флагом Польши в Варшаве. Архивное фото
ВАРШАВА, 17 мар - РИА Новости. Польша не направит войска в Иран, так как этот конфликт не касается непосредственно ее безопасности, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, открывая заседание Кабмина.
Ранее президент США Дональд Трамп призвал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны прислать военные корабли в Ормузский пролив для восстановления судоходства.
"Польша не вышлет войск в Иран. Этот конфликт не касается непосредственно нашей безопасности", - сказал Туск.
Он добавил, что польская армия сосредоточена на других задачах, что также понимают ее союзники.
"Польша имеет иные задания в рамках НАТО. Это касается как сухопутных, воздушных сил, так и морских. То, что у нас есть в распоряжении, если речь идет о море, должно служить безопасности Балтики. И наши партнеры, в том числе американцы, это очень хорошо понимают. Так что нет повода для беспокойства. Правительство не предусматривает никакой экспедиции в направление Ирана", - сказал премьер.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В миреИранСШАПольшаДональд ТускДональд ТрампНАТОВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
