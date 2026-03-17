Польша не направит войска в Иран, заявил Туск

ВАРШАВА, 17 мар - РИА Новости. Польша не направит войска в Иран, так как этот конфликт не касается непосредственно ее безопасности, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, открывая заседание Кабмина.
Ранее президент США Дональд Трамп призвал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны прислать военные корабли в Ормузский пролив для восстановления судоходства.
Он добавил, что польская армия сосредоточена на других задачах, что также понимают ее союзники.
"Польша имеет иные задания в рамках НАТО. Это касается как сухопутных, воздушных сил, так и морских. То, что у нас есть в распоряжении, если речь идет о море, должно служить безопасности Балтики. И наши партнеры, в том числе американцы, это очень хорошо понимают. Так что нет повода для беспокойства. Правительство не предусматривает никакой экспедиции в направление Ирана", - сказал премьер.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.