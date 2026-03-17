В Москве пьяный подросток разбил окно в "Иволге" на Ярославском вокзале

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Подросток в состоянии алкогольного опьянения разбил стекло в электропоезде "Иволга" на станции Москва-Ярославская, возбуждено уголовное дело о вандализме, сообщили в УТ МВД России по ЦФО.

Также дополнительные меры были приняты в отношении законного представителя подростка - на него составлен административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ за неисполнение родительских обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетнего.