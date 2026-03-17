В Москве пьяный подросток разбил окно в "Иволге" на Ярославском вокзале

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Подросток в состоянии алкогольного опьянения разбил стекло в электропоезде "Иволга" на станции Москва-Ярославская, возбуждено уголовное дело о вандализме, сообщили в УТ МВД России по ЦФО.
В управлении отметили, что к полицейским на станции Москва-Ярославская обратился сотрудник железной дороги и сообщил, что неизвестный разбил стекло в электропоезде "Иволга". Правоохранители оперативно установили подозреваемого на Ярославском вокзале.
"Им оказался ранее не судимый несовершеннолетний житель города Химки, 2008 года рождения, который будучи в состоянии алкогольного опьянения повредил стеклопакет в электропоезде "Иволга", причинив тем самым материальный ущерб акционерному обществу "Центральная ППК" в размере 21 тысячи рублей", - говорится в сообщении.
В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 214 УК РФ "Вандализм". Фигуранту избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.
Также дополнительные меры были приняты в отношении законного представителя подростка - на него составлен административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ за неисполнение родительских обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетнего.