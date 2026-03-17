В Подмосковье задержали пьяного мужчину с ножами, прыгавшего по машинам

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Пьяный мужчина с двумя ножами в руках прыгал по крышам припаркованных машин и угрожал расправой прохожим в Подмосковье, он задержан, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка Росгвардии.

В ведомстве уточнили, что росгвардейцы прибыли в один из дворов на Московском проспекте и выяснили, что находившийся в неадекватном состоянии мужчина с двумя ножами в руках прыгал по крышам припаркованных машин и угрожал прохожим расправой, после чего скрылся.