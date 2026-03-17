Песков объяснил, почему Куба сталкивается с экономическими трудностями

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Куба сталкивается с большими экономическими трудностями из-за удушающего эмбарго, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Куба - это независимое, суверенное государство, которое сталкивается с большими экономическими трудностями из-за удушающего эмбарго, которое наложено на эту страну", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос как оценивает Кремль заявления президента Трампа и готова ли РФ оказывать помощь Кубе.
Президент США Дональд Трамп 29 января подписал исполнительный указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с предполагаемой кубинской угрозой национальной безопасности США. Кубинское правительство заявило, что с помощью энергетической блокады Соединенные Штаты стремятся задушить экономику карибской страны и сделать условия жизни ее населения невыносимыми.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонных переговоров с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом выразил решительную поддержку кубинскому народу в деле защиты государственного суверенитета и права на выбор собственного пути развития.
