Песков объяснил, почему Куба сталкивается с экономическими трудностями - РИА Новости, 17.03.2026
12:52 17.03.2026 (обновлено: 12:54 17.03.2026)
Песков объяснил, почему Куба сталкивается с экономическими трудностями
Куба сталкивается с большими экономическими трудностями из-за удушающего эмбарго, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.03.2026
В мире, Куба, Россия, США, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Сергей Лавров
Песков: Куба сталкивается с экономическими трудностями из-за удушающего эмбарго

© AP Photo / Ramon EspinosaЛюди с кубинскими флагами в Гаване
Люди с кубинскими флагами в Гаване. Архивное фото
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Куба сталкивается с большими экономическими трудностями из-за удушающего эмбарго, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Куба - это независимое, суверенное государство, которое сталкивается с большими экономическими трудностями из-за удушающего эмбарго, которое наложено на эту страну", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос как оценивает Кремль заявления президента Трампа и готова ли РФ оказывать помощь Кубе.
Президент США Дональд Трамп 29 января подписал исполнительный указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с предполагаемой кубинской угрозой национальной безопасности США. Кубинское правительство заявило, что с помощью энергетической блокады Соединенные Штаты стремятся задушить экономику карибской страны и сделать условия жизни ее населения невыносимыми.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонных переговоров с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом выразил решительную поддержку кубинскому народу в деле защиты государственного суверенитета и права на выбор собственного пути развития.
Президент Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
Трамп назвал честью для себя захват Кубы
