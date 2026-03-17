12:51 17.03.2026 (обновлено: 12:57 17.03.2026)
В Кремле заявили о готовности помочь Кубе
Московский Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Россия готова помочь Кубе, у которой складываются большие гуманитарные проблемы, эти вопросы прорабатываются, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Большие гуманитарные проблемы складываются в этой стране. И, конечно, мы как Россия готовы оказать всю посильную помощь. Все эти вопросы прорабатываются с нашими кубинскими визави", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как оценивает Кремль заявления президента Трампа и готова ли РФ оказывать помощь Кубе.
Трамп 29 января подписал исполнительный указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с предполагаемой кубинской угрозой национальной безопасности США. Кубинское правительство заявило, что с помощью энергетической блокады Соединенные Штаты стремятся задушить экономику карибской страны и сделать условия жизни ее населения невыносимыми.
В четверг глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонных переговоров с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом выразил решительную поддержку кубинскому народу в деле защиты государственного суверенитета и права на выбор собственного пути развития.
