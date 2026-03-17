Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:53 17.03.2026 (обновлено: 18:05 17.03.2026)
https://ria.ru/20260317/pentagon-2081272015.html
Пентагон не подтвердил переброску морпехов на Ближний Восток
Министерство войны США в ответ на запрос РИА Новости отказалось подтверждать информацию о переброске десантного корабля USS Tripoli с подразделениями морской... РИА Новости, 17.03.2026
2026-03-17T17:53:00+03:00
2026-03-17T18:05:00+03:00
в мире
сша
ближний восток
иран
военная операция сша и израиля против ирана
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/10/2081071204_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f752143a11d1614a9b09da63be0f834f.jpg
https://ria.ru/20260317/trump-2081212076.html
https://ria.ru/20260317/pozhar-2081158180.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/10/2081071204_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_98ea9b9397fd32b3b96a62eaf7e44ba4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Пентагон не подтвердил переброску корабля с морпехами США на Ближний Восток

© AP Photo / U.S. NavyСилы ВМС США
Силы ВМС США - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
© AP Photo / U.S. Navy
Силы ВМС США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 17 мар – РИА Новости. Министерство войны США в ответ на запрос РИА Новости отказалось подтверждать информацию о переброске десантного корабля USS Tripoli с подразделениями морской пехоты на Ближний Восток, сославшись на политику неразглашения деталей оперативного маневрирования сил.
Ранее телеканал CNN, ссылаясь на осведомленные о планах переброски источники, сообщил, что десантный корабль ВМС США USS Tripoli с подразделениями морской пехоты на борту миновал Сингапур и следует в направлении Ближнего Востока для участия в военной операции против Ирана.
По информации телеканала, речь идёт о 31-м экспедиционном подразделении морской пехоты США численностью около 2,2 тысячи человек, дислоцированном на Окинаве. Источники утверждают, что Пентагон распорядился о его развертывании, однако конкретное место назначения и задачи официально не раскрываются.
"В целях обеспечения безопасности операций мы не комментируем будущие или гипотетические перемещения сил", - говорится в официальном ответе Пентагона на запрос РИА Новости.
Ранее газета Wall Street Journal сообщала, что США на фоне эскалации на Ближнем Востоке посылают в регион десантников и экспедиционный отряд морской пехоты, в такие отряды, как правило, входят несколько военных кораблей и до пяти тысяч морпехов.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Эскалация привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала