Пентагон не подтвердил переброску морпехов на Ближний Восток

ВАШИНГТОН, 17 мар – РИА Новости. Министерство войны США в ответ на запрос РИА Новости отказалось подтверждать информацию о переброске десантного корабля USS Tripoli с подразделениями морской пехоты на Ближний Восток, сославшись на политику неразглашения деталей оперативного маневрирования сил.

Ранее телеканал CNN, ссылаясь на осведомленные о планах переброски источники, сообщил, что десантный корабль ВМС США USS Tripoli с подразделениями морской пехоты на борту миновал Сингапур и следует в направлении Ближнего Востока для участия в военной операции против Ирана.

По информации телеканала, речь идёт о 31-м экспедиционном подразделении морской пехоты США численностью около 2,2 тысячи человек, дислоцированном на Окинаве. Источники утверждают, что Пентагон распорядился о его развертывании, однако конкретное место назначения и задачи официально не раскрываются.

"В целях обеспечения безопасности операций мы не комментируем будущие или гипотетические перемещения сил", - говорится в официальном ответе Пентагона на запрос РИА Новости.

Ранее газета Wall Street Journal сообщала, что США на фоне эскалации на Ближнем Востоке посылают в регион десантников и экспедиционный отряд морской пехоты, в такие отряды, как правило, входят несколько военных кораблей и до пяти тысяч морпехов.