Пентагон не подтвердил переброску морпехов на Ближний Восток
Министерство войны США в ответ на запрос РИА Новости отказалось подтверждать информацию о переброске десантного корабля USS Tripoli с подразделениями морской... РИА Новости, 17.03.2026
2026-03-17T17:53:00+03:00
В мире, США, Ближний Восток, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана, Министерство обороны США
Пентагон не подтвердил переброску корабля с морпехами США на Ближний Восток
ВАШИНГТОН, 17 мар – РИА Новости. Министерство войны США в ответ на запрос РИА Новости отказалось подтверждать информацию о переброске десантного корабля USS Tripoli с подразделениями морской пехоты на Ближний Восток, сославшись на политику неразглашения деталей оперативного маневрирования сил.
Ранее телеканал CNN, ссылаясь на осведомленные о планах переброски источники, сообщил, что десантный корабль ВМС США USS Tripoli с подразделениями морской пехоты на борту миновал Сингапур и следует в направлении Ближнего Востока для участия в военной операции против Ирана.
По информации телеканала, речь идёт о 31-м экспедиционном подразделении морской пехоты США численностью около 2,2 тысячи человек, дислоцированном на Окинаве. Источники утверждают, что Пентагон распорядился о его развертывании, однако конкретное место назначения и задачи официально не раскрываются.
"В целях обеспечения безопасности операций мы не комментируем будущие или гипотетические перемещения сил", - говорится в официальном ответе Пентагона на запрос РИА Новости.
Ранее газета Wall Street Journal сообщала, что США
на фоне эскалации на Ближнем Востоке
посылают в регион десантников и экспедиционный отряд морской пехоты, в такие отряды, как правило, входят несколько военных кораблей и до пяти тысяч морпехов.
США и Израиль
28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана
, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Эскалация привела к фактической блокировке Ормузского пролива
, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива
.