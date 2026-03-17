Умер патриарх Грузии Илия II
Умер патриарх Грузии Илия II - РИА Новости, 17.03.2026
Умер патриарх Грузии Илия II
Католикос-патриарх всея Грузии Илия II умер в возрасте 93 лет, сообщил местоблюститель патриаршего престола митрополит Шио Муджири. РИА Новости, 17.03.2026
2026-03-17T21:49:00+03:00
2026-03-17T21:49:00+03:00
2026-03-17T23:17:00+03:00
религия
грузия
илия ii (католикос-патриарх всея грузии)
московская духовная академия
в мире
грузия
грузия, илия ii (католикос-патриарх всея грузии), московская духовная академия, в мире
Религия, Грузия, Илия II (Католикос-Патриарх всея Грузии), Московская духовная академия, В мире
Умер патриарх Грузии Илия II
Местоблюститель: патриарх Грузии Илия II умер в тбилисской клинике
ТБИЛИСИ, 17 мар — РИА Новости. Католикос-патриарх всея Грузии Илия II умер в возрасте 93 лет, сообщил местоблюститель патриаршего престола митрополит Шио Муджири.
"Несколько минут назад скончался", — сказал он.
Утром 17 марта стало известно, что Илию II
госпитализировали из-за внезапного ухудшения состояния здоровья. В клинике у него нашли желудочное кровотечение. Как рассказал глава Минздрава Михаил Сарджвеладзе, причиной смерти стало развитие почечной, легочной и сердечной недостаточности.
В стране объявили траур. Тело патриарха доставят для прощания в кафедральный собор Самеба в Тбилиси завтра утром.
На престол его избрали 23 декабря 1977 года. Интронизация состоялась 25 декабря. До этого он учился в духовных семинарии и академии в Москве. В 1960-м защитил сочинение "История Иверского монастыря на Афоне" и получил степень кандидата богословия.
В 2017 году Илию II оперировали в Берлине из-за воспаления желчного пузыря. Тогда же сообщалось о возможной попытке отравить его. По обвинению в этом в тбилисском аэропорту задержали руководителя службы по управлению имуществом патриархии и директора Медицинского центра святых Иоакима и Анны протоиерея Георгия Мамаладзе.