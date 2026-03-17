Умер патриарх Грузии Илия II

ТБИЛИСИ, 17 мар — РИА Новости. Католикос-патриарх всея Грузии Илия II умер в возрасте 93 лет, сообщил местоблюститель патриаршего престола митрополит Шио Муджири.

« "Несколько минут назад скончался", — сказал он.

Утром 17 марта стало известно, что Илию II госпитализировали из-за внезапного ухудшения состояния здоровья. В клинике у него нашли желудочное кровотечение. Как рассказал глава Минздрава Михаил Сарджвеладзе, причиной смерти стало развитие почечной, легочной и сердечной недостаточности.

В стране объявили траур. Тело патриарха доставят для прощания в кафедральный собор Самеба в Тбилиси завтра утром.

На престол его избрали 23 декабря 1977 года. Интронизация состоялась 25 декабря. До этого он учился в духовных семинарии и академии в Москве. В 1960-м защитил сочинение "История Иверского монастыря на Афоне" и получил степень кандидата богословия.