В Омской области продолжают борьбу с пастереллезом

ОМСК, 17 мар - РИА Новости. Профилактические мероприятия, направленные на борьбу с пастереллезом скота, продолжаются в Омской области, карантин пока не снят, сообщили РИА Новости в Главном управлении ветеринарии региона.

Пастереллез - тяжелое инфекционное заболевание, распространяющееся среди сельскохозяйственных и домашних животных, диких зверей и птиц и характеризующееся высокой заразностью и многочисленными осложнениями. Заболеваемость среди людей регистрируется редко.

Карантин по пастереллезу действует в Омской области с февраля и еще не отменен. Эпидемия болезни скота зафиксирована в пяти населенных пунктах Омского и Москаленского районов области.

"Профилактические мероприятия по борьбе с пастереллезом продолжаются и выполняются в рамках российского законодательства", - сообщили в ГУ ветеринарии Омской области.