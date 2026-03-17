В Омской области продолжают борьбу с пастереллезом
Профилактические мероприятия, направленные на борьбу с пастереллезом скота, продолжаются в Омской области, карантин пока не снят, сообщили РИА Новости в Главном
ОМСК, 17 мар - РИА Новости. Профилактические мероприятия, направленные на борьбу с пастереллезом скота, продолжаются в Омской области, карантин пока не снят, сообщили РИА Новости в Главном управлении ветеринарии региона.
Пастереллез - тяжелое инфекционное заболевание, распространяющееся среди сельскохозяйственных и домашних животных, диких зверей и птиц и характеризующееся высокой заразностью и многочисленными осложнениями. Заболеваемость среди людей регистрируется редко.
Карантин по пастереллезу действует в Омской области
с февраля и еще не отменен. Эпидемия болезни скота зафиксирована в пяти населенных пунктах Омского и Москаленского районов
области.
"Профилактические мероприятия по борьбе с пастереллезом продолжаются и выполняются в рамках российского законодательства", - сообщили в ГУ ветеринарии Омской области.
С конца 2025 года вспышки пастереллеза были зафиксированы в ряде регионов Сибири, в частности, в Забайкалье, Новосибирской и Омской областях, в Алтайском крае
и Республике Алтай
. В последней карантин по пастереллезу уже снят, сообщал ранее во вторник пресс-секретарь правительства республики Михаил Максимов.