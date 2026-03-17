В Новосибирской области лишившиеся скота из-за пастереллеза получат выплаты

В Новосибирской области ввели режим ЧС из-за вспышки пастереллеза и бешенства у домашнего скота

НОВОСИБИРСК, 17 мар — РИА Новости. Абсолютно все жители Новосибирской области, лишившиеся скота из-за пастереллеза, получат материальную помощь, сообщил начальник областного центра ветеринарно-санитарного обеспечения Юрий Шмидт.

Ранее днем он заявлял, что вспышка инфекционного заболевания произошла в том числе из-за халатности сельчан.

"Люди, по большому счету нарушив ветеринарно-санитарные нормы и правила, лишаются части выплат. Но сегодня, <...> исходя из той ситуации экстраординарной, правительство <...> приняло решение о выплате в максимальной степени всем, кто пострадал", — сказал Шмидт.

На помощь выделили сто миллионов рублей. По целевым направлениям районы получают все необходимое, добавил он.

объявили карантин по бешенству и пастереллезу. Специалисты пытаются локализовать очаги заболеваний, в том числе изымая скот у личных подсобных хозяйств. В понедельник жителей Новосибирской области предупредили о введении режима ЧС. По словам регионального Минсельхоза Андрея Шинделова, многие очаги уже удалось купировать, сейчас идут работы по дезинфекции.

Правительство региона ввело компенсационные выплаты за изъятых животных, а также соцпомощь в размере среднедушевого прожиточного минимума, которую пострадавшие жители будут получать в течение девяти месяцев. Также власти возместят часть стоимости молодняка крупного рогатого скота, приобретенного личными подсобными хозяйствами.