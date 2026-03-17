Пашинян объяснил, почему у Армении нет планов полета на Луну - РИА Новости, 17.03.2026
13:50 17.03.2026
Пашинян объяснил, почему у Армении нет планов полета на Луну
Пашинян объяснил, почему у Армении нет планов полета на Луну

Пашинян: у Армении нет программы полета на Луну из-за нехватки профессионалов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 17 мар – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил сожаление, что у страны нет собственной программы полета на Луну, и объяснил это отсутствием необходимых для этого 400 тысяч профессионалов.
Выступая во вторник на форуме по инновациям в общественной сфере, Пашинян заявил, что в госсекторе страны есть много обладающих знаниями профессионалов, однако "знание может дать результат лишь в рамках правильной системы". В частности он отметил, что был впечатлен, когда узнал, что над американской программой "Аполлон" по высадке на Луну работали 400 тысяч ученых, и если бы их не было, то этот проект не был бы реализован.
"Мы, конечно, за нашу тысячелетнюю историю никогда не планировали и, к сожалению, сегодня тоже не планируем лететь на Луну, И причина одна — отсутствие этих 400 тысяч ученых и профессионалов. Если бы эти 400 тысяч профессионалов и ученых у нас были, кто-то мог бы объяснить, почему мы должны были отказаться от полета на Луну. Почему? Нет никакой причины", - заявил Пашинян.
В этом контексте он добавил, что для лисы, не достающей до винограда, это ягода всегда незрелая. "Вот и полет на Луну для нас "незрелый", потому что весна только наступила, и до созревания фруктов еще требуется много времени", - заявил Пашинян.
