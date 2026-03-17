Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:27 17.03.2026
https://ria.ru/20260317/paralyzhnik-2081158850.html
Лыжник Голубков дал совет по воспитанию детей с особенностями здоровья
Российский паралыжник Иван Голубков заявил в интервью РИА Новости, что родители не должны чрезмерно оберегать детей с особенностями здоровья. РИА Новости, 17.03.2026
паралимпийские игры
лыжные виды спорта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0f/2080788255_0:0:3018:1699_1920x0_80_0_0_8a9dfa6f24a3fded793170e8d623992b.jpg
https://ria.ru/20260316/golubkov-2081076978.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0f/2080788255_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_9e0455234da978e39a42ac90604b63b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Паралимпийские игры, Лыжные виды спорта
Лыжник Голубков дал совет по воспитанию детей с особенностями здоровья

Лыжник Голубков призвал чрезмерно не оберегать детей с особенностями здоровья

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкИван Голубков
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Иван Голубков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МИЛАН, 17 мар - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Российский паралыжник Иван Голубков заявил в интервью РИА Новости, что родители не должны чрезмерно оберегать детей с особенностями здоровья.
Голубкову 30 лет. На завершившихся в воскресенье Играх в Италии он завоевал две золотые медали. Спортсмен является девятикратным обладателем Кубка мира и шестикратным чемпионом мира.
"Конечно, мамам бывает тяжело справляться. Но им еще нужно объяснять, что не нужно жалеть таких деток. Есть родители, которые начинают настолько лелеять и оберегать, что в 15 лет чуть ли не с ложки кормят. Все должно быть в меру, иначе ничего хорошего не получится", - сказал Голубков.
Полностью интервью с Иваном Голубковым читайте во вторник на сайте РИА Новости.
Иван Голубков - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
Голубков рассказал, как детям из интерната избежать обмана мошенниками
16 марта, 18:53
 
Паралимпийские игрыЛыжные виды спорта
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала