В результате ударов Пакистана по Кабулу погибли 250 человек

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Более 250 человек погибли, более 400 ранены в результате ударов Пакистана по Кабулу в понедельник, сообщает афганский портал Tolo news со ссылкой на минздрав Афганистана.
"Более 250 человек погибли и более 400 получили ранения в результате авиаударов Пакистана в Кабуле", — говорится в сообщении.
В понедельник вечером Telegram-канал TOLOnews plus сообщал о взрывах и стрельбе в различных районах Кабула. Пресс-секретарь верховного лидера Афганистана Забиулла Моджахед заявил, что Пакистан нанес удар по столичному реабилитационному центру, в результате чего есть убитые и раненые. Он пообещал, что эта акция не останется без ответа.
Отношения между ними обострились еще в октябре прошлого года. Тогда в Пакистане произошла серия терактов, в которых Исламабад обвинил повстанческое движение ТТП. В Кабуле отрицают, что боевики группировки базируются на территории Афганистана, и назвали борьбу с ними внутренним делом соседней страны.
Тогда стороны обменивались авиаударами в течение недели, а затем при посредничестве Катара и Турции договорились о прекращении огня.