ГД приняла закон, ограничивающий число штрафов за езду без полиса ОСАГО
Госдума приняла закон, согласно которому штраф за езду без полиса ОСАГО будет выписываться только раз в сутки независимо от способа фиксации нарушения.
2026-03-17T16:00:00+03:00
ГД приняла закон, по которому за езду без ОСАГО будут штрафовать раз в сутки
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Госдума приняла закон, согласно которому штраф за езду без полиса ОСАГО будет выписываться только раз в сутки независимо от способа фиксации нарушения.
Водителя могли неоднократно привлекать к административной ответственности. Штраф составляет 800 рублей, а при повторном нарушении — от трех до пяти тысяч.
Изначально предполагалось, что поправки коснутся только нарушений, фиксируемых камерами. Однако в финальную версию проекта эта формулировка не вошла.
Закон вступит в силу в день официального опубликования.