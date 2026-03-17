ГД приняла закон, ограничивающий число штрафов за езду без полиса ОСАГО

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Госдума приняла закон, согласно которому штраф за езду без полиса ОСАГО будет выписываться только раз в сутки независимо от способа фиксации нарушения.

Водителя могли неоднократно привлекать к административной ответственности. Штраф составляет 800 рублей, а при повторном нарушении — от трех до пяти тысяч.

Изначально предполагалось, что поправки коснутся только нарушений, фиксируемых камерами. Однако в финальную версию проекта эта формулировка не вошла.