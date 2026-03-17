19:30 17.03.2026
Юрист рассказала, можно ли взыскать деньги с коллеги за заражение ОРВИ
Юрист рассказала, можно ли взыскать деньги с коллеги за заражение ОРВИ

Юрист Ахтырко: работник не сможет взыскать деньги с коллеги за заражение ОРВИ

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Работники могут потребовать компенсацию от коллеги, заразившего их ОРВИ или гриппом, но главная проблема - неспособность сотрудника доказать, что он заболел по вине конкретного человека, сообщила в беседе с 360.ru юрист Дарья Ахтырко.
"Самая главная сложность - проведение экспертизы. Будет проблематично доказать время возникновения этой болезни. Образно говоря, я могла заразиться три или четыре дня назад в метро, а потом прийти на работу", - подчеркнула юрист.
Она отметила, что еще не сталкивалась со случаями, когда работники смогли получить компенсацию за то, что на работе их заразили респираторными инфекциями.
Дело в том, что многое зависит от иммунитета, поэтому даже с помощью экспертизы будет сложно установить четкую причинно-следственную связь между заражением человека и тем, что он заразился именно от своего коллеги.
"Мое мнение состоит в том, что работать эта практика не будет. Медицинскую экспертизу можно назначить, но какие вопросы ставить медикам, я не знаю", - сказала Ахтырко.
Специалист уточнила, что также проблемой станет определение ущерба, который человек понес из-за болезни.
"Вину дифференцировать сложно. Один за неделю выздоровеет, а второй неделю будет страдать от последствий", - добавила юрист.
Ахтырко считает, что намного эффективнее взыскивать ущерб не с работника, а с работодателя, который пустил больного сотрудника в офис.
"Мне кажется, было бы правильнее вносить изменения в трудовое законодательство. Если я как работодатель пустил в офис болеющего сотрудника, то я несу ответственность перед другими сотрудниками за то, что они находятся в одном помещении с другими работниками", - пояснила она.
Помимо этого, юрист напомнила, что в РФ к уголовной ответственности привлекают тех, кто намеренно заражал ВИЧ или другими венерическими болезнями, но в отношении гриппа и ОРВИ подобной практики нет даже в административном поле. Однако, исключением считаются случаи нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, к примеру, когда должностные лица пропустили больного ребенка в детский сад или в школу, в результате чего возникла вспышка инфекции.
