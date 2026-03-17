22:19 17.03.2026
Орбан: Венгрия дала украинцам убежище, а Киев хочет разрушить ее экономику
Венгрия впустила десятки тысяч украинских беженцев, дала им хлеб, работу и возможность учиться на родном языке, а Киев отобрал это право у закарпатских венгров, РИА Новости, 17.03.2026
БУДАПЕШТ, 17 мар - РИА Новости. Венгрия впустила десятки тысяч украинских беженцев, дала им хлеб, работу и возможность учиться на родном языке, а Киев отобрал это право у закарпатских венгров, пытается втянуть Венгрию в конфликт и разрушить ее экономику, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
"В наших сердцах нет злобы к украинцам, я их понимаю. Я понимаю, что они хотят втянуть в свою войну как можно больше стран. Но мы им ничего не должны... Мы впустили их в Венгрию десятками тысяч. Мы дали им убежище, хлеб, работу. Мы распорядились открыть украиноязычные школы, чтобы их дети учились на родном языке. Это то, чего лишили наших венгров в Закарпатье", - сказал Орбан, выступая на предвыборном мероприятии в Эгере
По его словам, Венгрия должна "твердо и без эмоций сказать "нет" всем попыткам Украины втянуть Венгрию" в конфликт.
"Мы дали им все, что должна дать христианская страна. Но они не могут просить нас не покупать дешевую нефть и разрушать нашу экономику. Они не могут просить нас отправлять наших детей на их войну, они не могут просить нас разрушать венгерскую экономику, потому что деньги, которые заработали венгры, должны оставаться здесь", - подчеркнул Орбан.
Ранее Орбан заявил, что Венгрия не станет колонией Украины и не будет подчиняться Владимиру Зеленскому.
"Все просто". Орбан обратился к Зеленскому из-за "Дружбы"
Вчера, 17:53
 
