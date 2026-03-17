Венгрия не верит сказкам Украины про сломанную "Дружбу", заявил Орбан

БУДАПЕШТ, 17 мар - РИА Новости. Нефтепровод "Дружба" выходил из строя 22 раза, и Венгрия не верит сказкам Украины, что на 23-й раз его нельзя оперативно починить, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.