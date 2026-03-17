БУДАПЕШТ, 17 мар - РИА Новости. Нефтепровод "Дружба" выходил из строя 22 раза, и Венгрия не верит сказкам Украины, что на 23-й раз его нельзя оперативно починить, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
"Ситуация ясна. Есть нефть - есть и деньги... Этот трубопровод ломался 22 раза. Его ремонтировали все 22 раза. А теперь, за несколько недель до (венгерских - ред.) выборов, на 23-й раз почему-то нет. Поэтому мы не верим этим сказкам. Украина не может рассчитывать на поддержку Венгрии ни в одном решении. Ни здесь, ни в Брюсселе. Пока они не дадут нам то, что мы заслуживаем", - сказал Орбан, выступая на предвыборном мероприятии в Эгере.
Украина остановила транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на его повреждения. Венгрия остановила поставки дизеля Украине, а затем заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро и 20-й пакет санкций до возобновления прокачки нефти из РФ - это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".