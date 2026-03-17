Исследование показало, сколько россиян хотят возглавить свою компанию

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Только 22% россиян хотели бы возглавить компанию, в которой работают или работали ранее, при этом почти половина (48%) не стремятся к руководящей должности, а 29% никогда об этом не думали, следует из результатов исследования сервиса "Работа.ру", которое есть в распоряжении РИА Новости.

Среди тех, кто хотел бы занять руководящий пост, главным стимулом стало желание увеличить доход - об этом заявили 44% респондентов. Еще по 38% отметили стремление к профессиональному росту и уверенность в том, что смогут добиться значимых результатов для компании, а 34% считают, что справились бы с управленческими задачами эффективнее нынешнего руководства.

Среди тех, кто не хочет становиться руководителем, 39% считают, что эта роль им не подходит. Еще 33% не хотят управлять людьми, 26% опасаются потери баланса между работой и личной жизнью, а 20% уже имели опыт руководства и не хотят его повторять.

При этом мужчины чаще женщин готовы занять кресло директора - 25% против 20%. Женщины, напротив, чаще отвечают на этот вопрос отказом: 54% против 41% среди мужчин.