Эксперт рассказала, чем опасен пастереллез для человека

ПЕРМЬ, 17 мар - РИА Новости. Пастереллез имеет несколько форм и проявляется у человека по-разному: от появления гнойников и свищей до разрушения суставов и прекращения работы почек, рассказала РИА Новости ученый Пермского политеха Мария Комбарова.

"Бактериальный пастереллез имеет несколько форм. Первая - кожная, когда появляются гнойники, флегмоны (гнойное воспаление без четких границ - ред.), свищи вплоть до тяжелых гнойных образований. Диагностика затруднена. Еще один вид носит название легочный. У человека появляется хронический кашель, затрудняется дыхание. Может протекать в форме острой пневмонии", - рассказала Комбарова.

"Самый тяжелый тип пастереллеза - септический, когда бактерия попадает в кровяное русло. Распадаются суставы, отказывают почки. Очаг может возникнуть в околосердечной сумке, тогда развивается сердечная недостаточность. При поражении печени выявляют вторичный цирроз", - сказала она.

Комбарова отметила, что септическую форму сложно диагностировать, так как в некоторых случаях симптомы указывают на наличие у пациента гепатита. Заразиться пастереллезом можно даже при безобидной ситуации: например, когда человек получил неглубокие царапины во время игр с питомцем, пояснила она.