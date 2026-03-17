15:49 17.03.2026
Эксперт рассказала, чем опасен пастереллез для человека
Эксперт рассказала, чем опасен пастереллез для человека
Пастереллез имеет несколько форм и проявляется у человека по-разному: от появления гнойников и свищей до разрушения суставов и прекращения работы почек,... РИА Новости, 17.03.2026
ПЕРМЬ, 17 мар - РИА Новости. Пастереллез имеет несколько форм и проявляется у человека по-разному: от появления гнойников и свищей до разрушения суставов и прекращения работы почек, рассказала РИА Новости ученый Пермского политеха Мария Комбарова.
"Бактериальный пастереллез имеет несколько форм. Первая - кожная, когда появляются гнойники, флегмоны (гнойное воспаление без четких границ - ред.), свищи вплоть до тяжелых гнойных образований. Диагностика затруднена. Еще один вид носит название легочный. У человека появляется хронический кашель, затрудняется дыхание. Может протекать в форме острой пневмонии", - рассказала Комбарова.
"Самый тяжелый тип пастереллеза - септический, когда бактерия попадает в кровяное русло. Распадаются суставы, отказывают почки. Очаг может возникнуть в околосердечной сумке, тогда развивается сердечная недостаточность. При поражении печени выявляют вторичный цирроз", - сказала она.
Комбарова отметила, что септическую форму сложно диагностировать, так как в некоторых случаях симптомы указывают на наличие у пациента гепатита. Заразиться пастереллезом можно даже при безобидной ситуации: например, когда человек получил неглубокие царапины во время игр с питомцем, пояснила она.
Ранее в минсельхозе Новосибирской области проинформировали о введении на территории режима ЧС для скорейшей локализации очагов опасных заболеваний. В регионе с начала 2026 года в пяти районах был введен карантин по бешенству животных и пастереллезу (геморрагическая септицемия) – острому инфекционному заболеванию бактериального происхождения.
Ветеринарный врач ФГУП Элитное в Новосибирской области проводит вакцинацию телят
Ветеринар объяснил, чем опасен пастереллез животных
11 марта, 09:06
 
