https://ria.ru/20260317/opasnost-2081243959.html
Эксперт рассказала, чем опасен пастереллез для человека
Эксперт рассказала, чем опасен пастереллез для человека
2026-03-17T15:49:00+03:00
здоровье - общество
новосибирская область
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104588/81/1045888181_0:106:2000:1231_1920x0_80_0_0_ac766926b933caf265e38ac0fa1fa1c9.jpg
https://ria.ru/20260311/ochagi-2079864619.html
новосибирская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104588/81/1045888181_111:0:1891:1335_1920x0_80_0_0_4d3f2a1fbac513686309568c1e2d14b6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПЕРМЬ, 17 мар - РИА Новости. Пастереллез имеет несколько форм и проявляется у человека по-разному: от появления гнойников и свищей до разрушения суставов и прекращения работы почек, рассказала РИА Новости ученый Пермского политеха Мария Комбарова.
"Бактериальный пастереллез имеет несколько форм. Первая - кожная, когда появляются гнойники, флегмоны (гнойное воспаление без четких границ - ред.), свищи вплоть до тяжелых гнойных образований. Диагностика затруднена. Еще один вид носит название легочный. У человека появляется хронический кашель, затрудняется дыхание. Может протекать в форме острой пневмонии", - рассказала Комбарова.
"Самый тяжелый тип пастереллеза - септический, когда бактерия попадает в кровяное русло. Распадаются суставы, отказывают почки. Очаг может возникнуть в околосердечной сумке, тогда развивается сердечная недостаточность. При поражении печени выявляют вторичный цирроз", - сказала она.
Комбарова отметила, что септическую форму сложно диагностировать, так как в некоторых случаях симптомы указывают на наличие у пациента гепатита. Заразиться пастереллезом можно даже при безобидной ситуации: например, когда человек получил неглубокие царапины во время игр с питомцем, пояснила она.
Ранее в минсельхозе Новосибирской области
проинформировали о введении на территории режима ЧС для скорейшей локализации очагов опасных заболеваний. В регионе с начала 2026 года в пяти районах был введен карантин по бешенству животных и пастереллезу (геморрагическая септицемия) – острому инфекционному заболеванию бактериального происхождения.